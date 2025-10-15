Știri 15 octombrie 2025

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 7.00, Sfânta Liturghie.Apoi, de la ora 21.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

CRTS Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura sâmbătă, 18 octombrie, la Centrul de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă, din Năvodari, între orele 8.30 și 13.30.

Pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Mai multe zone din municipiul Constanța, vor rămâne 24 de ore fără apă.

Din cauza unor lucrări, RAJA va sista furnizarea apei din această noapte, de la ora 22:00, până mâine seară, la ora 22:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: Spitalul Militar „Dr. Alexandru Gafencu”, Cartierele Tomis II, Universitate, Faleză Nord, Piața Chiliei, Tăbăcărie și Delfinariu, cu punctele termice aferente dar și Bd. Mamaia – tronsonul cuprins între str. Dumbrava Roșie și Pavilionul Expozițional, cu străzile adiacente.

Peste treizeci de mii de credincioşi au participat, ieri, la Sfânta Liturghie oficiată cu prilejul Hramului Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Slujba a fost oficiată de un sobor de ierarhi, din ţară şi din străinătate, în fruntea cărora s-a aflat Înaltpreasfinţitul Teofan, mitropolitul Moldovei şi Bucovinei.

Ceremonialul s-a desfăşurat în dreptul Catedralei Mitropolitane din Iaşi.

Pentru cei care nu au reuşit să îşi găsească un loc în apropierea scenei, în mai multe zone au fost amplasate ecrane panoramice, iar pe străzile unde pelerinii au stat la rând au fost difuzoare, astfel încât aceştia să poată asculta slujbele.

Proiectul Poliţiei Române “Siguranţă în trafic” vine cu o serie de noutăți.

Acestea au scopul de a reduce, în primul rând, numărul mare de accidente rutiere, potrivit secretarului de stat în Ministerul Afacerilor Interne, Bogdan Despescu.

Este vorba inclusiv despre conceptul de “viteză medie” sau de un mecanism simplificat de constatare a sancţiunilor, atunci când proprietarul vehiculului este şi conducătorul obişnuit al acestuia.

Salariile angajaţilor ale căror companii intră în procedura insolvenței vor fi acoperite.

Ministerul Muncii a pus în dezbatere publică un proiect de Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea legii.

În forma actuală, legea prevede acoperirea salariilor pentru cel mult cinci luni, în limita a cinci salarii medii brute pe economie, fără a ţine cont de importanţa strategică a angajatorului.

Noul proiect propune, însă, ca plafonul să fie majorat la maxim 12 salarii medii brute.