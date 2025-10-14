Știri 14 octombrie 2025

A trăit în prima jumătate a secolului al 11-lea şi s-a născut în cetatea Epivat, în apropiere de Constantinopol, pe ţărmul Mării Marmara, într-o zi de vineri.Încă din tinereţe a intrat în viaţa monahală, la o mănăstire de lângă Constantinopol.Apoi, timp de mulţi ani a trăit o viaţă ascetică în mânăstirile din Constantinopol, Ierusalim şi de pe Valea Iordanului, după care, la vârsta de 25 de ani s-a întors în locurile natale, unde a trăit timp de doi ani.La vârsta de 27 de ani s-a mutat la Domnul, iar moaştele sale au fost păstrate în cetatea Epivat timp de 200 de ani.În jurul anului 1235, moaştele Cuvioasei Parascheva au fost mutate la Târnovo, în Bulgaria, apoi la Belgrad, iar în anul 1521 au ajuns la Constantinopol.Un moment de referinţă în istoria Sfintei îl reprezintă anul 1641 când voievodul moldovean Vasile Lupu a adus moaştele Cuvioasei Parascheva la Iaşi, şi le-a aşezat în biserica ctitorită de el, biserica Sfinţii Trei Ierarhi.În prezent, sfintele moaşte sunt depuse la Catedrala Mitropolitană din Iaşi.Generalizarea cultului Sfintei Parascheva în biserica noastră a fost hotărâtă de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române la data de 28 februarie 1955.

CRTS Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura sâmbătă, 18 octombrie, la Centrul de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă, din Năvodari, între orele 8.30 și 13.30.

Pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Mai multe zone din municipiul Constanța, vor rămâne 24 de ore fără apă.

Din cauza unor lucrări, RAJA va sista furnizarea apei de mâine seară, de la ora 22:00, până joi seara, la ora 22:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: Spitalul Militar „Dr. Alexandru Gafencu”, Cartierele Tomis II, Universitate, Faleză Nord, Piața Chiliei, Tăbăcărie și Delfinariu, cu punctele termice aferente dar și Bd. Mamaia – tronsonul cuprins între str. Dumbrava Roșie și Pavilionul Expozițional, cu străzile adiacente.

România este o ţară a extremelor când vine vorba despre şomaj.

Potrivit statisticilor oficiale, judeţele din sudul şi estul ţării continuă să aibă cele mai mari rate ale șomajului, spre 8-9%, în timp ce judeţele din vest şi centru au cele mai mici rate ale şomajului, între 0,5 şi 1,30%.

Ca urmare a implementării programului de formare profesională, în perioada ianuarie-august 2025, au fost înscrise la cursuri peste 230 de persoane în 10 ocupaţii.

Fermierii pot transmite până pe 31 octombrie cereri de plată pentru rambursarea ajutorului de stat pentru cantitățile de motorină aferente trimestrului trei al acestui an.

Anunțul a fost făcut de Agenția de Plăţi și Intervenție pentru Agricultură.

Solicitările se depun la centrele județene ale APIA.

Ajutorul de stat se acordă sub formă de rambursare a diferenței dintre rata acciziei standard și rata acciziei reduse pentru motorina utilizată la efectuarea lucrărilor mecanizate în agricultură, cu o valoare unitară de 2,2 lei pe litru.

Aproximativ 40% dintre lumânări sunt periculoase pentru sănătate, în special cele parfumate.

Fitilurile lor pot conţine plumb care, odată aprins, eliberează în atmosferă substanţe toxice.

Pentru a evita riscurile, se recomandă lumânările din ceară de albine cu fitile din bumbac.