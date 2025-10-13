Știri 13 octombrie 2025

Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia astăzi, de la ora 17.00, slujba Vecerniei, urmată de o procesiune la biserica „Sfânta Cuvioasă Parascheva” din orașul Năvodari.Mâine, Arhiepiscopul Tomisului va răspunde invitației IPS Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, și va face parte din soborul de arhierei care va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala mitropolitană din Iași.

Astăzi este Ziua internaţională pentru reducerea riscului dezastrelor.

Aceasta a fost desemnată în anul 2009, printr-o rezoluţie a Adunării Generale a ONU.

Potrivit ONU, o bună guvernare în cazul riscului dezastrelor poate fi măsurată în vieţile salvate, numărul redus de persoane afectate de dezastre şi reducerea pierderilor economice.

COVID-19 şi situaţia de urgenţă climatică arată că este nevoie de planuri şi de instituţii competente, care să acţioneze pe baza dovezilor ştiinţifice în folosul publicului.

Astfel, trebuie avute în vedere strategii care să abordeze nu doar pericolele unice, cum ar fi inundaţii şi furtuni, dar şi pe cele care răspund la riscul sistemic generat de bolile infecțioase, şocurile climatice şi afectarea mediului.

CRTS Constanța și Primăria Orașului Năvodari organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura sâmbătă, 18 octombrie, la Centrul de Zi pentru Copii și Persoane în Vârstă, din Năvodari, între orele 8.30 și 13.30.

Pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Mai multe zone din municipiul Constanța, vor rămâne 24 de ore fără apă.

Din cauza unor lucrări, RAJA va sista furnizarea apei de miercuri seara, de la ora 22:00, până joi seara, la ora 22:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: Spitalul Militar „Dr. Alexandru Gafencu”, Cartierele Tomis II, Universitate, Faleză Nord, Piața Chiliei, Tăbăcărie și Delfinariu, cu punctele termice aferente dar și Bd. Mamaia – tronsonul cuprins între str. Dumbrava Roșie și Pavilionul Expozițional, cu străzile adiacente.

De luna aceasta, constănțenii se pot vaccina pentru a preveni gripa sezonieră.

Specialiștii precizează că vaccinul recomandat este trivalent, nu tetravalent așa cum a fost în trecut.

Pentru facilitarea accesului rapid al populaţiei la imunizare, vaccinarea antigripală este asigurată printr-un sistem accesibil, bazat pe reţetă compensată şi distribuţie prin intermediul farmaciilor cu circuit deschis.

Sprijinul financiar acordat fermierilor se menține și anul viitor.

Anunțul a fost făcut de către secretarul de stat în Ministerul Agriculturii, Adrian Pintea.

Acesta a precizat că de joi, 16 octombrie vor începe plățile pentru anul în curs, de peste un miliard de euro, de care vor beneficia peste 700.000 de fermieri.