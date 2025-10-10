Știri 10 octombrie 2025

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu.După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Arhiepiscopia Iașilor a anunțat programul din acest an al Pelerinajului la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iași.

Pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sf. Ier. Grigorie Palama, care vor fi aduse din Tesalonic, Grecia, mâine seară.

Miercuri, 15 octombrie va fi ultima zi de pelerinaj, când moaștele vor fi reintroduse în Catedrală.

Astăzi este Ziua Mondială a Sănătății Mintale.

Aceasta a fost stabilită, în anul 1992, de către Federația Mondială pentru Sănătate Mintală, pentru a crește gradul de conștientizare și educare, la nivel mondial, în privința acesteia.

La nivel mondial, milioane de oameni suferă în prezent, de afecțiuni mintale, neurologice sau de probleme psihosociale provocate de abuzul de alcool și de droguri.

Astăzi este marcată și Ziua Naţională a Produselor Agroalimentare Româneşti.

Este o zi în care sunt promovate produsele obţinute pe teritoriul ţării noastre din materii prime de bază provenite de la producători autohtoni.

De asemenea, se dorește îmbunătățirea statutului producătorului român în lanțul alimentar scurt și încurajarea consumului de produse agroalimentare autohtone și de produse tradiționale.

Propunerea legislativă a fost adoptată de Camera Deputaților pe 13 iunie 2017.

DSP Constanța a anunțat intensificarea controalelor la unitățile sanitare din județ.

Decizia vine după ce Spitalul Județean a fost sancționat pentru nerespectarea normelor de protecție împotriva infecțiilor intraspitalicești.

Spitalele din județul Constanța au raportat în acest an, la Direcția de Sănătate Publică, aproape 400 de cazuri de infecții nosocomiale, jumătate dintre acestea la Spitalul Județean de Urgență Constanța.

Aceste infecții provin de la bacterii și viruși intraspitalicești, care pun în pericol viața pacienților internați.

Sistemul de semaforizare din intersectia străzii Soveja cu strada Dezrobirii va fi modernizat.

În acest context, semafoarele din intersecția bulevardului Soveja cu străzile Dezrobirii şi Baba Novac, vor fi oprite total pentru a permite echipelor să intervină.

Până la repunerea în funcțiune a sistemului de semaforizare, traficul rutier va fi dirijat de către agenți de poliție.