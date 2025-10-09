Știri 9 octombrie 2025

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.Mâine dimineață, de la ora 6.30, Ierarhul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie, la Catedrala arhiepiscopală.Apoi, de la ora 17.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfântul Mare Mucenic Dimitrie” din localitatea Dulcești, județul Constanța.

Zona centrală a orașului Constanța va rămâne 20 de ore fără apă.

Din cauza unor lucrări, RAJA va sista furnizarea apei din această noapte de la ora 22.00, până mâine seară, la ora 18.00.

Vor fi afectați consumatorii din zona Centrală, perimetrul delimitat de străzile: Călărași – I. Ghe. Duca – Avram Iancu – Prelungirea I.C. Brătianu – bulevardul Ferdinand – Mihai Viteazu – Traian – bulevardul Tomis, cu străzile adiacente.

Durata ordinului de protecţie pentru victimele violenţei domestice ar putea fi extinsă la doi ani.

Iniţiatorii documentului spun că proiectul de lege prevede întărirea rolului autorităţilor locale cu atribuţii în gestionarea cazurilor de violenţă domestică, astfel încât victimele să fie contactate şi informate asupra drepturilor pe care le au, imediat după emiterea ordinului de protecţie.

Parlamentarii coaliţiei de guvernare pregătesc şi modificarea Codului Penal şi Codului de Procedură Penală în sensul înăspririi pedepselor pentru cei care comit acte de violenţă şi crime.

Ministerul Educației a avizat Ghidul Național pentru învățământ simultan.

Marea majoritate a profesorilor spun că metodologia elaborată de World Vision le-a ușurat activitatea.

Mai bine de trei sferturi dintre copii și-au îmbunătățit performanțele la limba română și la matematică.

În jumătate din școlile pilot, prezența a ajuns la 99%, iar într-o treime dintre acestea, chiar la 100%.

Numărul candidaților înscriși anul acesta la facultate a scăzut cu aproape 20% la nivel național față de anii precedenți.

Mulți absolvenți preferă să își găsească un loc de muncă în țară sau să plece în străinătate pentru salarii mai mari.

Pe lângă numărul redus de înscrieri, universitățile se confruntă și cu problema abandonului universitar, iar în unele facultăți, depășește 30%.

Datele Eurostat arată că România are cei mai puțini absolvenți de studii superioare din Uniune, 17,4%, iar media europeană este de 32%.

Mamele și veteranii ar putea fi scutiți de plata contribuției la sănătate.

Senatul a început dezbaterea proiectelor care elimină plata CASS pentru mamele aflate în concediu de creștere a copilului și pentru veterani, măsuri care modifică pachetul fiscal pentru care guvernul și-a asumat răspunderea.

Proiectele de lege au ca scop protejarea persoanelor vulnerabile.

Senatul este prima cameră sesizată.