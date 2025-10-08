Știri 8 octombrie 2025

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 17.00, Taina Sfântului Maslu.După slujbă, Ierarhul Tomisului va rosti un cuvânt de învățătură.

Zona centrală a orașului Constanța va rămâne 20 de ore fără apă.

Din cauza unor lucrări, RAJA va sista furnizarea apei de mâine noapte de la ora 22.00, până vineri seara, la ora 18.00.

Vor fi afectați consumatorii din zona Centrală, perimetrul delimitat de străzile: Călărași – I. Ghe. Duca – Avram Iancu – Prelungirea I.C. Brătianu – bulevardul Ferdinand – Mihai Viteazu – Traian – bulevardul Tomis, cu străzile adiacente.

ANM a prelungit avertizarea cod galben de intensificări ale vântului pentru sud-estul și estul țării.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 18.00.

Astfel, în Dobrogea, în centrul și sudul Moldovei și în estul Munteniei, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…70 km/h, iar în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, îndeosebi la altitudini de peste 1700 m vor fi rafale în general de 80…90 km/h.

Lucrările la viitorul parc de la ieșirea din Constanța către Cumpăna au fost oprite.

Anunțul a fost făcut de către Purtătorul de Cuvânt al Primăriei Constanța, Luminița Lare.

Aceasta a precizat că proiectul de amenajare al Parcului Perdeaua Verde din cartierul Veterani a fost sistat pentru că se pregătește documentația de avizare pentru forarea a două puțuri și se așteaptă obținerea avizelor de la instituțiile abiliate.

Inițial, lucrările ar fi trebuit finalizate în luna iulie a acestui an.

Senatul a adoptat proiectul de lege care va reglementa accesul minorilor de până la 16 ani la marile platforme online.

Documentul prevede, printre altele, consimţământul expres al acestora cu privire la permisiunea de acces a minorului la serviciile online, care permite părinţilor sau tutorilor legali să ia decizii în cunoştinţă de cauză cu privire la conţinutul care urmează să fie vizionat, stocat şi utilizat de către minor.

Actul normativ va ajunge la Camera Deputaţiilor pentru votul decizional.

Persoanele cu dizabilități locomotorii grave și accentuate din întreaga țară sunt invitate să se înscrie în programul gratuit de formare Techable.

Scopul inițiativei este sprijinirea integrării în industria IT și oferirea unor oportunități de reconversie profesională sau avansare în carieră.

Programul include 115 ore de cursuri, structurate pe module progresive.

Cursurile sunt gratuite, desfășurate online iar înscrierile se pot face până pe 26 octombrie.