Știri 7 octombrie 2025

Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I al Constantinopolului va sluji la Bucureşti, alături de Preafericitul Părinte Patriarh Daniel,la ceremonia de sfinţire a Catedralei Naţionale, în ziua de 26 octombrie.Potrivit Agenţiei de Ştiri Basilica a Patriarhiei Române, toate schelele din interior au fost demontate, fiind realizate aproape toate lucrările de pictură.Catedrala Naţională are hramul principal Înălţarea Domnului, zi în care sunt pomeniţi eroii români din toate timpurile, iar cel de-al doilea hram este Sfântul Apostol Andrei.

ANM a emis o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului.

Aceasta este valabilă până la ora 21.00.

Astfel, în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei și în jumătatea de sud a Moldovei, precum și în Carpații de Curbură va ploua însemnat cantitativ și se vor acumula 25…30 l/mp și izolat 40…50 l/mp.

Îndeosebi pe parcursul zilei, în județele Vrancea, Buzău, Brăila, Ialomița, Călărași și pe litoral, vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h.

De asemenea, ANM a emis și o avertizare cod roșu de ploi abundente pentru județele Constanța, Călărași și Ialomița.

Aceasta este valabilă din această noapte de la ora 21.00 până mâine seară la ora 23.00.

Astfel, va ploua abundent, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare vor fi cantități de apă de 110…120 l/mp.

Lucrările RAJA pentru zona centrală a orașului Constanța au fost reprogramate, din cauza avertizărilor meteorologice de Cod Galben și Roșu.

Astfel, furnizarea apei potabile va fi sistată timp de 20 de ore, începând de joi, 9 octombrie, ora 22.00, până vineri, 10 octombrie, la ora 18.00.

Vor fi afectați consumatorii din zona Centrală, perimetrul delimitat de străzile: Călărași – I. Ghe. Duca – Avram Iancu – Prelungirea I.C. Brătianu – bulevardul Ferdinand – Mihai Viteazu – Traian – bulevardul Tomis, cu străzile adiacente.

Mâine, școlile din județul Constanța se închid din cauza Codului Roșu de ploi abundente.

Anunțul a fost făcut de Prefectul județului Constanța, Adrian Picoiu.

Acesta a declarat că sunt posibile fenomene similare cu cele din Bulgaria și a facut apel la constățeni să evite deplasările și să respecte recomandările autorităților.

Proiectul legii voluntariatului în armată a fost aprobat de Guvern.

Tinerii vor putea să facă pregătire militară la cerere, timp de patru luni, și vor primi aproximativ 27.000 de lei, pe lângă soldă.

Totodată, executivul a aprobat și proiectul de lege privind apărarea națională.

Mai exact, comandantul de la fața locului va putea da ordine directe, astfel încât să fie redus timpul de reacție în situații critice, cum ar fi interceptarea dronelor.

Ambele proiecte de lege vor fi trimise parlamentului pentru dezbatere și aprobare.

A doua opinie medicală ar putea fi decontată din fondul Casei de Sănătate.

Proiectul de lege a fost adoptat de Senat și urmează să fie dezbătut în plenul Camerei Deputaţilor.

Președintele Comisiei pentru Sănătate, Adrian Streinu-Cercel a declarat că acest proiect de lege vine să clarifice modalitatea prin care un asigurat are dreptul la a doua opinie medicală.

Până acum avea dreptul la opinia medicală, însă aceasta nu era decontată.