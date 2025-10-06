Știri 6 octombrie 2025

Pelerinii se vor putea închina și la moaștele Sf. Ier. Grigorie Palama, care vor fi aduse din Tesalonic, Grecia, sâmbătă seara, 11 octombrie.Programul manifestărilor va începe miercuri, 8 octombrie, cu scoaterea moaștelor Sfintei Parascheva în procesiune și depunerea lor spre cinstire în baldachinul din curtea Catedralei Mitropolitane.15 octombrie va fi ultima zi de pelerinaj, când moaștele vor fi reintroduse în Catedrală.

Zona centrală a orașului Constanța va rămâne 20 de ore fără apă.

Din cauza unor lucrări, RAJA va sista furnizarea apei de mâine noapte, de la ora 22:00, până miercuri seara, la ora 18:00.

Vor fi afectați consumatorii din zona Centrală, perimetrul delimitat de străzile: Călărași – I. Ghe. Duca – Avram Iancu – Prelungirea I.C. Brătianu – bulevardul Ferdinand – Mihai Viteazu – Traian – bulevardul Tomis, cu străzile adiacente.

ANM a emis o informare meteorologică de ploi însemnate cantitativ pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până joi dimineață la ora 10.00.

În acest interval se vor acumula cantități de apă de 70…100 l/mp, în Dobrogea, Muntenia, și Moldova, în special din această seară până miercuri.

Temporar, vântul va avea intensificări în sud, est, la munte și pe arii restrânse în rest, cu viteze, în general, de 45…55 km/h, iar în Dobrogea, cea mai mare parte a Munteniei, în centrul și sudul Moldovei, de peste 60…70 km/h.

Programul de vizitare a Cazinoului din Constanţa se modifică.

De mâine, accesul în clădirea emblematică va fi permis de marți până duminică, în intervalul 10.00 – 18.00.

Reprezentanții Cazinoului spun că, după începerea școlii, numărul vizitatorilor a scăzut, astfel că în prezent se înregistrează o medie de 200 de persoane pe zi.

Trecerea la nivel cu calea ferată de pe DN 22C va fi modernizată.

Lucrările vor începe de mâine.

Este vorba despre linia CF 817 Dorobanțu – Nazarcea, intersecție cu DN 22C.

Pe durata lucrărilor, care sunt estimate a se realiza în 14 zile calendaristice, circulația rutieră se va desfășura pe un drum ocolitor, desprins din DN22C și printr-un pasaj rutier provizoriu peste calea ferată.

Obsesia pentru alimentaţia sănătoasă poate duce la o tulburare numită ortorexie.

Aceasta este caracterizată prin preocuparea excesivă pentru diete corecte şi restricţii alimentare care afectează sănătatea fizică şi psihică.

Persoanele cu ortorexie pot exclude complet grăsimile sănătoase, esenţiale pentru sinteza hormonilor şi menţinerea colesterolului HDL la nivel optim, sau pot evita alimente bogate în omega-3, afectând sănătatea generală.

Suplimentele şi dietele trebuie adaptate individual, deoarece aceeaşi recomandare nu funcţionează la fel pentru toţi, fiind influenţată de toleranţa şi nevoile fiecărei persoane.