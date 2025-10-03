Știri 3 octombrie 2025

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 17.30, Taina Sfântului Maslu la Mănăstirea Sf. Ioan Rusul.Mâine noapte, de la ora 21.00, va oficia Acatistul Învierii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

ANM a emis o avertizare cod galben de ploi însemnate cantitativ pentru estul și sud-estul țării.

Aceasta este valabilă din această noapte de la ora 23.00 până mâine dimineață la ora 10.00.

Astfel, vor fi ploi însemnate cantitativ în estul și nord-estul Munteniei, în Dobrogea, în sudul și centrul Moldovei.

Cantitățile de apă vor fi de 25…35 l/mp și local de 40…50 l/mp.

CRTS Constanța și Protoieria Medgidia organizează o acţiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura luni, 6 octombrie, la biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Medgidia, între orele 8.30 și 13.30.

Pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Zona centrală a orașului Constanța va rămâne 20 de ore fără apă.

Din cauza unor lucrări, RAJA va sista furnizarea apei în noaptea de marți, 7 octombrie, de la ora 22:00, până miercuri seara, 8 octombrie, la ora 18:00.

Vor fi afectați consumatorii din zona Centrală, perimetrul delimitat de străzile: Călărași – I. Ghe. Duca – Avram Iancu – Prelungirea I.C. Brătianu – bulevardul Ferdinand – Mihai Viteazu – Traian – bulevardul Tomis, cu străzile adiacente.

Programul “Rabla” va continua până pe 25 noiembrie sau până la epuizarea bugetului alocat.

Administraţia Fondului pentru Mediu a anunțat că în câteva ore

s-a epuizat bugetul de 80 de milioane de lei pentru achiziţionarea autovehiculelor noi cu sisteme de propulsie termică sau a celor cu sistem de propulsie hibrid.

În cei 20 de ani de funcţionare a programelor “Rabla Clasic” şi “Rabla Plus”, au fost casate în total peste un milion de autovehicule uzate şi s-au cumpărat aproximativ 720.000 de maşini noi, dintre care 10.000 plug-in hibride şi 50.000 pur electrice.

Serviciul militar voluntar ar putea fi reintrodus în România.

Aceasta este una dintre modificările aduse Legii apărării naţionale.

Potrivit documentului, se pot înscrie femeile și bărbații cu vârste cuprinse între 18 și 35 de ani, care vor avea patru luni de pregătire.

La finalul stagiului, tinerii vor primi până la 6.000 de euro. Proiectul se află în dezbatere publică și ar urma să intre în vigoare de anul viitor.

Prin acest program, Ministerul Apărării Naționale speră să atingă pragul de 120.000 de oameni pregătiți să intervină în cazul unui conflict armat.

AJOFM Constanța va organiza în această lună, mai multe cursuri gratuite de formare profesională, pentru șomeri.

Vor fi organizate 9 cursuri de formare profesională, în perioada următoare iar oferta cuprinde meserii pentru tot spectrul de pregătire școlară: de la studii superioare, la 8 clase.

De asemenea, organizatorii asigură și pregătirea practică, pentru meseriile care impun acest lucru.