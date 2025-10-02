Știri 2 octombrie 2025

Aceasta se va desfășura luni, 6 octombrie, la biserica “Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Medgidia, între orele 8.30 și 13.30.Pentru donatorii din localitățile învecinate se decontează biletul de microbuz.

Astăzi este Ziua Internațională a Non-Violenței.

Aceasta a fost adoptată de Organizația Națiunilor Unite în anul 2007 și aniversează nașterea lui Mahatma Gandhi, părintele mișcării de independență a Indiei și unul dintre filosofii de frunte ai curentului non-violenței.

Prin această decizie, ONU susține soluționarea pașnică a disputelor și respectul reciproc între culturi, religii și oameni.

ANM a emis o atenționare cod portocaliu de intensificări puternice ale vântului pentru mai multe județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă de astăzi, de la ora 20.00, până mâine dimineață la ora 10.00.

Astfel, în județele Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița, Brăila, Buzău, Ilfov, în municipiul București și în zona de litoral a județului Constanța, vântul va avea intensificări puternice și susținute cu rafale de 70…85 km/h.

Totodată, ANM a emis și o informare meteorologică de vreme deosebit de rece pentru toată țara, valabilă până sâmbătă la ora 20.00.

Vremea va fi deosebit de rece în cea mai mare parte a țării, cu temperaturi maxime cuprinse între 7 și 17 grade și minime între 0 și 10 grade, mai coborâte în estul Transilvaniei.

ANL a recepţionat 64 de locuinţe pentru tineri în comuna Cumpăna.

Până acum, prin program au fost finalizate 1.752 de unităţi locative în 17 localități din județul Constanța.

Printre acestea se numără Basarabi, Medgidia, Cernavodă, Mangalia, Eforie Nord, Hârșova, Năvodari și Mihail Kogălniceanu.

În România, 60% dintre decese au drept cauză bolile cardiovasculare.

În acest sens, Guvernul a lansat un plan de reducere a acestui procent.

Planul este dedicat hipertensiunii arteriale și își propune ca până în anul 2030 să crească rata de control de la 30 la 70%.

Strategia pentru combaterea bolilor cardiovasculare și cerebrovasculare are o abordare unitară bazată pe prevenție, diagnostic precoce și tratament eficient.

Specialiştii în sănătate îi îndeamnă pe părinţi să nu îşi trimită la şcoală şi grădiniţă copiii şi preşcolarii bolnavi.

Odată cu începerea anului şcolar şi cu răcirea vremii, primii care se îmbolnăvesc sunt copiii și cei vârstnici.

Autoritățile sanitare îndeamnă populația să înțelegă că doar medicii de familie și medicii specialiști pot stabili un diagnostic corect și medicamentele potrivite pentru fiecare pacient.

Ministerul Agriculturii va lansa o platformă online, prin care agenții economici vor fi obligați să raporteze măsurile de reducere a risipei alimentare.

În primele trei luni ale anului 2026 se va face raportarea pe anul în curs.

Firmele din sectorul agroalimentar trebuie, conform legii, să reducă risipa alimentară prin donare de alimente către instituții de stat, ONG-uri sau pentru realizarea de compost la firmele specializate.

Potrivit autorităților, amenzile pentru neîndeplinirea obligației de raportare anuală privind risipa alimentară sunt cuprinse între 10.000 și 40.000 de lei.