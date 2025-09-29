Știri 29 septembrie 2025

Aceasta are drept scop creșterea gradului de informare al populației globului asupra factorilor de risc în apariția bolilor cardiovasculare.În prezent acestea sunt responsabile pentru 17,3 milioane de decese pe an.Până în anul 2030 se estimează că cifra va crește la 23 de milioane.România se află între ţările din Europa cu o rată ridicată a mortalităţii, deşi numărul deceselor provocate de bolile cardiovasculare a scăzut în ultimii 10 ani.

În România, mai mult de jumătate din risipa alimentară se produce în gospodăriile oamenilor.

Potrivit datelor oficiale, este vorba despre 47 de milioane de tone, iar restul se produce în serviciile de alimentație publică și de vânzare cu amănuntul.

Datele au fost prezentate cu prilejul Zilei internaționale de conștientizare a pierderilor și risipei alimentare marcată ieri.

Anul universitar începe cu protestele studenților față de măsurile de austeritate.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România a făcut apel la întreaga comunitate de studenţi să protesteze astăzi, de la ora 16.00, în Piaţa Victoriei, ca reacţie la măsurile fiscale ce afectează calitatea actului educaţional şi restrâng accesul la învăţământ.

Potrivit organizaţiei, tăierea facilităţilor de transport şi din fondul de burse are un impact economic infim, însă produce efecte negative din punct de vedere social și afectează, în special, studenţii aflaţi în situaţii socio-economice vulnerabile.

Studenţii în vârstă de până la 30 de ani beneficiază în continuare de reducerea de 90% pentru transportul feroviar intern.

Măsura se aplică doar pe rutele dintre localitatea de domiciliu şi cea unde studentul este înmatriculat şi include toate categoriile de trenuri, la clasa a doua.

Ca noutate, de la 1 octombrie şi studenţii români înmatriculaţi la universităţi din străinătate beneficiază, pe teritoriul României, de tarif redus cu 50% la toate categoriile de trenuri, la clasa a 2-a, pe orice distanţă, până la împlinirea vârstei de 30 de ani, potrivit CFR Călători.

Organizația Salvați Copiii cere Parlamentului măsuri radicale împotriva expunerii minorilor la jocurile de noroc.

ONG-ul propune interzicerea completă a publicității și ridicarea vârstei de acces la 21 de ani și mutarea sălilor la cel puțin 300 de metri de școli.

Potrivit unui studiu, 14% dintre copiii din România recunosc că au jucat pe bani.

Președintele Organizației “Salvați Copiii”, Gabriela Alexandrescu, spune că aproape 40 la sută dintre copii au prieteni care sunt implicați în jocurile de noroc și 1 din 10 trăiește într-o familie în care există deja un adult dependent de jocurile de noroc.

Compania TAROM a anulat zborurile către şi dinspre Atena, programate pentru data de 1 octombrie.

Măsura a fost luată ca urmare a grevei controlorilor de trafic aerian din Grecia, a anunţat operatorul aerian naţional.

Pentru a reduce impactul asupra planurilor de călătorie, TAROM va proteja pasagerii pe zborurile din 2 octombrie.

Banca Centrală Europeană îi sfătuiește pe cetățenii Uniunii să aibă permanent o rezervă de bani în numerar.

Aceasta ar trebui să fie de cel puțin 100 euro.

Instituția financiară susține că bancnotele rămân o protecţie majoră când sistemele digitale de plăţi cedează.