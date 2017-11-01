Știri 26 septembrie 2025

A fost domnitor al Ţării Româneşti între anii 1512 – 1521 şi a rămas în istorie ca unul dintre cei mai darnici şi mai mari ctitori de biserici.Printre ctitoriile sale se numără celebra Biserică a Mănăstirii Curtea de Argeş, care a şi generat în literatură legenda Meşterului Manole.A făcut numeroase donaţii către mănăstirile din ţară precum Cotmeana, Cozia, Snagov şi Ostrov, dar şi la cele din străinătate de la Sfântul Munte Athos, de la Ierusalim şi de la Muntele Sinai.Datorită prieteniei sale cu călugărul tipograf Macarie de la Bistriţa, a participat la tipărirea primelor cărţi de cult la noi şi anume Liturghierul din 1508, Octoihul din 1510 şi Tetraevanghelul din 1512.Totodată a scris şi un testament numit „Învăţăturile lui Neagoe Basarab către fiul său Teodosie”, o lucrare ce conţine sfaturi administrative şi duhovniceşti ale domnitorului şi care este considerată primul tratat de teologie românească.Domnitorul român a fost trecut în rândul sfinţilor de către Sfântul Sinod al BOR în anul 2008.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va oficia Sfânta Liturghie de la ora 7.00, iar de la ora 21.00, Acatistul Învierii Domnului.

Duminică, de la ora 7.45, va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Călugăreni, iar de la ora 23.00, va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului” din localitatea Năvodari.

Luni, de la ora 9.00, Arhiepiscopul Tomisului va oficia o slujbă de Te Deum la Academia Navală Mircea cel Bătrân, cu prilejul începerii anului universitar.

CRTS Constanța și Primăria Orașului Negru-Vodă organizează o acţiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura luni, 29 septembrie, la Clubul Pensionarilor între orele 8.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special din grupele 0 și A, care rămân cele mai solicitate în această perioadă.

Prima parcare de tip „Park & Ride” din municipiul Constanța a fost amenajată în cartierul Km 5.

Aceasta se află pe strada Micșunelelor, în fața Secției 4 Poliție.

Purtătorul de cuvânt al Primăriei Constanța, Luminița Lare, a declarat că sunt aproximativ 500 de locuri de parcare.

Jumătate dintre acestea vor fi folosite de către Secția 4 Poliție pentru activități proprii.

Prelungirea plafonării adaosului comercial la alimentele de bază până la 31 martie a fost adoptată de Guvern.

Printre cele 17 alimente de bază se numără pâinea, laptele, untul, ouăle, cartofii, carnea, brânza și fructele proaspete.

Autorităţile susţin că măsura şi-a dovedit în timp utilitatea, în sensul protejării puterii de cumpărare a românilor cu venituri mici şi medii.

O altă hotărâre, aprobată de executiv, permite continuarea programului Alimentaţie sănătoasă în şcoli.

Tichetele în valoare de 50 de lei pentru plata facturilor la energie electrică vor fi acordate până în martie 2026.

Beneficiarii mai pot depune până mâine cereri pentru a obține tichetele pentru lunile iunie și august, iar cele pentru luna septembrie, de săptămâna viitoare.

Acestea pot fi depuse în format electronic sau fizic, la oficiile poştale.

O propunere legislativă care stabilește un preț maxim pentru apa vândută în aeroporturi, gări și stații de metrou a fost depusă la Parlament.

Inițiatorii propun ca prețul pentru sticla de 500 ml de apă îmbuteliată să nu depășească suma de trei lei.

Documentul a fost înregistrat la Senat ca prim for sezizat pentru dezbatere.