Știri 25 septembrie 2025

Ierarhul nostru va oficia Acatistul Maicii Domnului, de la ora 21.00.Mâine, de la ora 7.00, va săvârși Sfânta Liturghie la Mănăstirea Stejaru, cu prilejul hramului.

CRTS Constanța face din nou apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special din grupele 0 și A, care rămân cele mai solicitate în această perioadă.

ANM a emis o avertizare cod galben de intensificări ale vântului pentru câteva județe, printre care și Constanța.

Aceasta este valabilă până la ora 21.00.

Astfel, vântul va avea intensificări cu viteze de 50…65 km/h.

Meteorologii au emis totodată și o informare de răcire accentuată pentru toată țara, valabilă până mâine la ora 21.00.

Vremea se va răci accentuat, în nordul și centrul Moldovei, apoi și în celelalte regiuni.

Temperaturile vor fi cu aproximativ 10…15 grade mai scăzute decât în zilele precedente.

Edificarea corpului de spital „Mama și Copilul” din Constanța va intra într-o nouă etapă.

Președintele Consiliului Județean, Florin Mitroi, a anunțat că au fost finalizate lucrările la cota zero pentru noul corp „Mama și Copilul” al Spitalului Județean Constanța, etapă care marchează începerea ridicării suprastructurii clădirii.

Aceasta va cuprinde secțiile de Obstetrică-Ginecologie I și II, Neonatologie, Pediatrie și Chirurgie-Ortopedie Pediatrică.

Proiectul, cu o valoare de 150 de milioane de euro, are ca termen de finalizare luna iunie a anului viitor.

Românii vor avea, în continuare, acces la 17 alimente de bază la prețuri mai mici.

Coaliția de guvernare a decis menținerea plafonării adaosului comercial pentru acestea.

Transpunerea deciziei coaliției urmează să fie făcută rapid de Guvern, astfel încât termenul de 1 octombrie să fie prelungit.

Măsura contribuie la menținerea unor prețuri mai mici la alimente și protejează puterea de cumpărare a românilor cu venituri mici și medii.

Spitalele vor fi obligate să instaleze butoane de panică în fiecare salon.

Prevederea este inclusă într-un proiect de lege adoptat de Camera Deputaților, ca for decizional.

De asemenea, în unitățile de primiri urgență și secțiile de terapie intensivă, vor fi asigurate sisteme de supraveghere video.

Nerespectarea noilor dispoziții va fi sancționată cu amenzi de până la 30.000 de lei.

Mamele care au profesia de avocat își vor putea continua sau relua activitatea concomitent cu dreptul de a primi ajutorul pentru creșterea copilului.

Așa prevede un proiect legislativ adoptat de deputați.

Modificarea vine să corecteze legislația actuală care prevede întreruperea activității pentru a beneficia de sprijinul financiar.

Camera Deputaților este for decizional în acest caz, iar documentul va fi trimis președintelui pentru promulgare.