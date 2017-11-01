Știri 24 septembrie 2025

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, mâine, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

CRTS Constanța face din nou apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special din grupele 0 și A, care rămân cele mai solicitate în această perioadă.

Consumatorii vulnerabili pot utiliza voucherele acordate de Guvern pentru plata facturilor la energie electrică.

Potrivit Ministerului Muncii, până acum au fost depuse 750.000 de cereri, iar pentru 450.000 dintre acestea au fost deja emise tichetele în valoare de 50 de lei.

Beneficiarii sunt persoanele singure cu venit sub 1.940 de lei şi familiile cu venit pe fiecare membru, de maxim 1.784 de lei.

Cererile se pot depune în continuare online, la oficiile poştale sau la primării.

Contractul pentru reabilitarea malurilor lacului Tăbăcărie a fost semnat de Primarul municipiului Constanța.

Vergil Chițac a precizat că lucrările vizează consolidarea malurilor și refacerea zonelor de promenadă și a trotuarelor.

De asemenea, se dorește amplasarea unui podeț pietonal suspendat, care va oferi o nouă legătură între zonele lacului, creșterea atractivității parcului și a împrejurimilor și crearea unui pol de interes pentru activități de petrecere a timpului liber.

Municipalitatea a mai transmis că lucrările vor fi executate pe o suprafață de aproape 15.000 de mp, împărțită pe 4 tronsoane, cu respectarea normelor de siguranță și de protecție a mediului.

Senatul a adoptat în calitate de prim for sesizat o propunere legislativă care stabilește garanții pentru persoanele ale căror date sunt prelucrate.

Legea protejează drepturile constituționale ale cetățenilor și interzice prelucrarea acestor informații în alte scopuri decât cele pentru care au fost colectate, cu excepțiile prevăzute expres de lege.

De asemenea, proiectul permite reprezentanților Jandarmeriei, Poliției de Frontieră și celor din cadrul Departamentului pentru Situații de Urgență să filmeze în spațiul public persoane fără consimțământul acestora, dacă există motive întemeiate că, prin informațiile obținute, pot fi evitate diverse infracțiuni.

Părinții care pleacă la muncă în străinătate trebuie să anunțe, la direcțiile de asistență socială, în grija cui îi lasă pe copii.

Potrivit șefei de serviciu din cadrul DGAS Constanța, Elena Zglobiu, numărul cazurilor este subraportat, iar copiii rămași acasă sunt privați de ajutorul specialiștilor pentru a depăși trauma absenței părinților.

Specialiștii DGAS Constanța iși dorec să vină în sprijinul copiilor, pentru a-i ajuta cu sfaturi, idei, sau cu informații care le pot face viața mai ușoară atât copiilor, cât și celor care au grijă de ei.

Băuturile influenţează în mod direct sănătatea dentară.

Potrivit specialiștilor, efectele negative nu se limitează doar la sucurile carbogazoase, ci și la apa minerală cu arome, chiar şi fără zahăr, care creează o aciditate ce în timp erodează smalţul.

De asemenea, sucurile de fructe, inclusiv cele naturale, băuturile pentru sportivi sau cafeaua rece au acizi şi zaharuri care consumate des şi în cantităţi mari, favorizează cariile.

Pentru a preveni deteriorarea dinţilor şi apariţia cariilor, specialiştii recomandă limitarea acestor băuturi şi igienizarea imediată a cavităţii bucale după consum.