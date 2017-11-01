Știri 23 septembrie 2025

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.Apoi, va rosti un cuvânt de învățătură.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, joi, 25 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă timp de 20 de ore.

RAJA va sista furnizarea apei din această noapte, de la ora 22.00 până mâine, la ora 18.00.

Vor fi afectați consumatorii din zonele Badea Cârțan, Anadalchioi,

perimetrul delimitat de străzile Soveja – bulevardul Alexandru Lăpușneanu – Suceava și Adamclisi,

Bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Petru Vulcan și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în zona delimitată de bulevardul Tomis și strada Nicolae Iorga.

CRTS Constanța face din nou apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special din grupele 0 și A, care rămân cele mai solicitate în această perioadă.

Traseul liniei 100(100M) s-a modificat în zona Gării Constanța.

Autobuzele nu mai circulă pe bd. Ferdinand.

Acestea continuă traseul pe bd. 1 Decembrie 1918 până la str. Theodor Burada unde virează la dreapta şi apoi la stânga pe str. Gării.

La plecarea din Cap Linie Gară autobuzele virează la dreapta pe str. Theodor Burada şi apoi stânga pe Bd. 1 Decembrie 1918 urmând traseul obișnuit.

Stațiile de pe linia 100(100M) rămân nemodificate.

Lipsa de vitamina D în organism afectează peste jumătate din populaţia României.

Potrivit specialiştilor, pe lângă alimentaţia bogată în peşte gras, lapte şi cereale există suplimente care ajută corpul să producă acest tip de vitamină.

Deficitul sever de vitamina D este o cauză de osteoporoză, în special la persoanele vârstnice, la care expunerea la soare este extrem de limitată, iar corectarea lui se face mai ales prin suplimente.

Această vitamină acționează nu doar asupra oaselor, ci și asupra glandelor endocrine, sistemul cardiovascular, imunitar și nervos.

România lansează patru ghiduri anti-bullying pentru toți cei implicați în educație.

Acestea sunt dedicate prevenirii, gestionării şi intervenţiei în cazurile de bullying din unităţile de învăţământ și au fost lansate în cadrul unui eveniment organizat la Comisia de învăţământ de la Camera Deputaţilor.

Ghidurile sunt adresate copiilor, părinţilor, profesorilor şi structurilor statului.

Materialele pun accent pe recunoaşterea timpurie a comportamentelor abuzive, modalităţi de intervenţie eficiente şi paşi clari pentru construirea unui climat educaţional sigur şi incluziv.