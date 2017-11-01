Știri 22 septembrie 2025

S-a născut în prima jumătate a secolului al 17-lea şi s-a călugărit de tânăr la Mânăstirea Bogdana.În anul 1670 a fost hirotonit episcop de Rădăuţi, iar un an mai târziu a fost ales episcop al Romanului, după care, în anul 1674 a devenit mitropolit al Moldovei.Retras în sudul Moldovei, Sfântul Teodosie s-a îngrijit de construirea Mânăstirii Brazi, unde în anul 1694 a fost decapitat, după ce a refuzat să predea tătarilor odoarele bisericii.Sfântul Sinod al Bisericii noastre l-a canonizat în anul 2003 şi este considerat patronul spiritual al Vrancei.

Astăzi este Ziua mersului fără mașini.

Aceasta este celebrată la inițiativa Comisiei Europene din anul 1999.

Astfel, Ziua europeană fără mașini s-a transformat în Ziua mondială fără mașini, datorită extinderii la nivel mondial.

Scopul imediat este descurajarea, pe cât posibil, a circulației cu automobilul personal sau de serviciu, în favoarea deplasării cu bicicleta, a mersului pe jos ori a transportului în comun.

Ziua a fost celebrată pentru prima oară și în Constanța la Palatul Copiilor.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă timp de 20 de ore.

RAJA va sista furnizarea apei de mâine, de la ora 22.00 până miercuri, la ora 18.00.

Vor fi afectați consumatorii din zonele Badea Cârțan, Anadalchioi, perimetrul delimitat de străzile Soveja – bulevardul Alexandru Lăpușneanu – Suceava și Adamclisi, Bulevardul Tomis, pe tronsonul cuprins între bulevardul Alexandru Lăpușneanu și strada Petru Vulcan și Bulevardul Alexandru Lăpușneanu, în zona delimitată de bulevardul Tomis și strada Nicolae Iorga.

Termocentrale Constanța începe astăzi efectuarea probelor la rece.

Procedura presupune umplerea instalațiilor proprii, în vederea verificării etanșeității acestora, astfel încât furnizarea agentului termic să se facă în condiții bune.

Reprezentanții societății îi roagă pe beneficiari să verifice starea instalațiilor din interiorul imobilelor, pentru a preveni producerea de inundații.

Studenții posesori de Carte Electronică de Identitate sunt obligați să prezinte adeverință privind domiciliul pentru bilete de tren reduse.

Aceasta se obține de la Direcția Generală pentru Evidența Populației.

Ghișeele CFR Călători nu au fost deocamdată dotate cu cititoare pentru CIP-uri, ceea ce face imposibilă verificarea adresei de domiciliu direct din documentul electronic.

Potrivit legii, studenții beneficiază de o reducere de 90% pe transportul feroviar, la clasa a II-a, pentru toate categoriile de trenuri doar pentru rutele dintre localitățile de domiciliu și cea în care se află facultatea la care sunt înscriși.

Indemnizațiile de șomaj au fost reduse cu 10%.

Măsura vine ca urmare a deciziei Guvernului de a impune plata asigurării sociale de sănătate pentru aceste venituri.

Precizarea vine în urma numeroaselor sesizări de la beneficiari, nemulțumiți că au primit sume mai mici decât se așteptau pentru ajutorul de șomaj.

În județul Constanța, sunt înregistrați aproximativ 1.200 de șomeri indemnizați, iar în județul Tulcea, circa 600.

Guvernul a diminuat de la 5 milioane la 3,5 milioane numărul cărţilor electronice de identitate care ar urma să fie eliberate în perioada de implementare a PNRR.

Decizia a fost luată în contextul în care Executivul a adoptat mai multe memorandumuri prin care au fost stabilite proiectele ce vor beneficia în continuare de finanţare prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă.

Până la 15 septembrie au fost emise peste 500.000 de cărţi electronice de identitate, potrivit Executivului.