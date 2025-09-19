Știri 19 septembrie 2025

Tema o constituie “Adevăr și mărturisire: repere axiologice în orizontul incertitudinii contemporane” și se va desfășura mâine, între orele 09.00 și 18.00.Evenimentul reunește experți, profesori și cercetători de prestigiu din domeniile filosofiei, teologiei și istoriei, printre care Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, Conf. Univ. Dr. Ioan Dura, de la Facultatea de Teologie, din cadrul Universității Ovidius, Pr. Conf. Univ. Dr. Cezar-Paul Hârlăoanu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Prof. Univ. Dr. Cristian Iftode de la Facultatea de Filosofie, din cadrul Universității din București, avocat Antonie Popescu din cadrul Baroului București și alții.Simpozionul propune o explorare interdisciplinară a modului în care adevărul și mărturisirea reprezintă repere axiologice fundamentale în edificarea de sine în perspectiva mântuirii.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, joi, 25 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Înscrierile se fac până luni, 22 septembrie, pe Whatsapp, la numărul de telefon 0722.826.177 sau pot fi trimise cererile scrise împreună cu certificatul de căsătorie și cărțile de identitate ale soților la adresa de e-mail: arhiepiscopiatomisului_social@yahoo.com.

Cererile pentru ajutorul la plata facturii de energie electrică pentru iulie și august trebuie depuse până pe 27 septembrie.

Până în prezent, în județul Constanța au fost depuse aproximativ 10.000 de cereri, iar în județul Tulcea – 5.000.

Sprijinul se acordă pentru persoanele singure, cu un venit lunar de maxim 1.240 de lei și pentru familiile cu un venit net lunar pe membru de familie de maxim 1.784 de lei.

În județul Constanța au fost montate cinci defibrilatoare semi-automate instalate în locuri publice.

Acestea sunt destinate utilizării de către persoane fără pregătire medicală, pentru acordarea primului ajutor prin efectuarea manevrelor de resuscitare și, acolo unde este disponibil, se folosește un defibrilator pentru a livra un șoc până la sosirea echipajelor medicale de urgență.

Printre locațiile care au deja montat un defibrilator se regăsesc: în Municipiul Constanța, la Delfinariu, în Mangalia, la Casa Căsătoriilor, în Medgidia, la Poliția Locală, în localitatea Valu lui Traian, la Poliția Locală și în localitatea Năvodari, la Primărie.

Primăria Constanța continuă programul de dotare a unităților de învățământ preuniversitar cu mobilier școlar, materiale didactice și echipamente digitale de ultimă generație.

Beneficiari direcți sunt 68 de unități de învățământ de stat, inclusiv Palatul Copiilor și Clubul Sportiv Școlar Constanța, care acoperă nivelurile preșcolar, primar, gimnazial, profesional și liceal.

Primele livrări au început deja în școlile din municipiu, iar distribuția va continua etapizat până la termenul stabilit, astfel încât în noul an școlar elevii și cadrele didactice să beneficieze de condiții moderne pentru studiu și predare.

Proiectul este finanțat din fonduri europene și are o valoare totală de peste 78 de milioane de lei.

Studenții anunţă proteste în toată ţara pe 29 septembrie, când începe anul universitar.

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România a transmis într-un comunicat că studenţii nu sunt de acord cu măsurile de austeritate adoptate anul acesta, care au dus la diminuarea fondului de burse şi la eliminarea anumitor reduceri la transportul local şi feroviar.

Liderii ANOSR atrag atenția că mulţi studenţi ar putea abandona studiile în acest an universitar.

O platformă online dedicată persoanelor diagnosticate cu cancer şi familiilor acestora a fost lansată de două companii din domeniu.

Intitulată OncoRCP, platforma îşi propune să sprijine comunicarea dintre pacienţii oncologici şi medici şi oferă acces gratuit la materiale videoeducative, podcast, clipuri video şi resurse educaţionale.

Programul are susţinerea Universităţii de Medicină şi Farmacie Carol Davila din Bucureşti, a Federaţiei Asociaţiilor Bolnavilor de Cancer şi a Coaliţiei Organizaţiilor Pacienţilor cu Afecţiuni Cronice.

În România în fiecare zi sunt depisate peste 95.000 de cazuri noi de cancer şi aproape 54.000 de oameni care suferă de această maladie îşi pierd viaţa.