Știri 18 septembrie 2025

A fost un propovăduitor al Evangheliei apreciat, atât de popor, cât și de intelectualitate, la jumătatea secolului trecut.Sfântul Preot Mucenic Ilarion Felea s-a născut la 21 martie 1903, în comuna Valea Bradului, județul Hunedoara, unde tatăl său era preot.La 29 iulie 1927, a fost hirotonit preot în cadrul Arhiepiscopiei Sibiului.Profesor la Academia Teologică din Arad, a scris multe lucrări teologice, cea mai importantă fiind “Spre Tabor”, lucrare pe care părintele Iustin Pârvu o consideră „cea mai bună operă a Ortodoxiei românești de până acum”.Ilarion Felea s-a mutat la Domnul, în închisoarea de la Aiud, la data de 18 septembrie 1961, după aproape trei ani de temniță din cei douăzeci la care fusese condamnat, suspectat de o posibilă activitate legionară.

Înaltpreasfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji în această noapte la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.

După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Mănăstirea Văcăreștii Noi organizează un simpozion național.

Tema o constituie “Adevăr și mărturisire: repere axiologice în orizontul incertitudinii contemporane” și se va desfășura sâmbătă, 20 septembrie, între orele 09.00 și 18.00.

Evenimentul reunește experți, profesori și cercetători de prestigiu din domeniile filosofiei, teologiei și istoriei, printre care Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, Conf. Univ. Dr. Ioan Dura, de la Facultatea de Teologie, din cadrul Universității Ovidius, Pr. Conf. Univ. Dr. Cezar-Paul Hârlăoanu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Prof. Univ. Dr. Cristian Iftode de la Facultatea de Filosofie, din cadrul Universității din București, avocat Antonie Popescu din cadrul Baroului București și alții.

Simpozionul propune o explorare interdisciplinară a modului în care adevărul și mărturisirea reprezintă repere axiologice fundamentale în edificarea de sine în perspectiva mântuirii.

Actorul Dan Puric revine la Constanța.

Acesta va susține conferința cu tema: “Educația care dă viață vs. Educația care ucide”, astăzi, de la ora 18.00, în sala mică a Casei de Cultură.

Invitat special va fi Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

În cadrul evenimentului, va fi lansat volumul intitulat “Teantropia – metodica predării științelor în școală”, semnat de Protosinghel Gamaliel Sima.

Intrarea va fi liberă.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, joi, 25 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Înscrierile se fac până pe 22 septembrie, pe Whatsapp, la numărul de telefon 0722.826.177 sau pot fi trimise cererile scrise împreună cu certificatul de căsătorie și cărțile de identitate ale soților la adresa de e-mail: arhiepiscopiatomisului_social@yahoo.com.

Constanța se află printre județele cu cel mai mare deficit de lucrători din țară.

Așa arată ultima raportare a Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, unde județul nostru are cu aproape 1.900 de locuri de muncă libere, alături de Timișoara și Bihor.

În afara Bucureștiului, unde sunt neocupate peste 8.000 de job-uri, situația cea mai dificilă pentru angajatori se înregistrează în Cluj, unde 3.500 de locuri de muncă sunt libere.

Județul Tulcea se situează la polul opus al clasamentului, cu mai puțin de 400 de posturi libere.

De la 1 octombrie, REGES Online devine obligatoriu, iar sistemul REVISAL va fi dezactivat.

Angajatorii riscă amenzi de zeci de mii de lei, dacă nu se înscriu la timp și dacă nu completează toate informațiile despre angajați, în noul registru de evidență a salariaților, denumit REGES Online.

Pentru angajați, acesta va permite acces instantaneu la toate informațiile din relația cu angajatorul.

În prezent, mai puțin de jumătate dintre operatorii economici din județele Constanța și Tulcea au făcut trecerea la REGES Online.

Reprezentanții ITM atrag atenția că amenzile pot ajunge și la 20.000 de lei, pentru cei care nu se conformează.