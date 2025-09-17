Știri 17 septembrie 2025

Tema o constituie “Adevăr și mărturisire: repere axiologice în orizontul incertitudinii contemporane” și se va desfășura sâmbătă, 20 septembrie, între orele 09.00 și 18.00.Evenimentul reunește experți, profesori și cercetători de prestigiu din domeniile filosofiei, teologiei și istoriei, printre care Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, vicepreședintele Academiei Române, Mircea Dumitru, Conf. Univ. Dr. Ioan Dura, de la Facultatea de Teologie, din cadrul Universității Ovidius, Pr. Conf. Univ. Dr. Cezar-Paul Hârlăoanu, Decanul Facultății de Teologie Ortodoxă “Dumitru Stăniloae”, din cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Prof. Univ. Dr. Cristian Iftode de la Facultatea de Filosofie, din cadrul Universității din București, avocat Antonie Popescu din cadrul Baroului București și alții.Simpozionul propune o explorare interdisciplinară a modului în care adevărul și mărturisirea reprezintă repere axiologice fundamentale în edificarea de sine în perspectiva mântuirii.

Actorul Dan Puric revine la Constanța.

Acesta va susține conferința cu tema: “Educația care dă viață vs. Educația care ucide”, mâine, de la ora 18.00, în sala mică a Casei de Cultură.

Invitat special va fi Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

În cadrul evenimentului, va fi lansat volumul intitulat “Teantropia – metodica predării științelor în școală”, semnat de Protosinghel Gamaliel Sima.

Intrarea va fi liberă.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, joi, 25 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Înscrierile se fac până pe 22 septembrie, pe Whatsapp, la numărul de telefon 0722.826.177 sau pot fi trimise cererile scrise împreună cu certificatul de căsătorie și cărțile de identitate ale soților la adresa de e-mail: arhiepiscopiatomisului_social@yahoo.com.

Astăzi este Ziua Mondială pentru Siguranța Pacientului.

Aceasta este sărbătorită din anul 2019 și a fost stabilită de către Organizația Mondială a Sănătăţii.

Tema din acest an este „Îngrijire sigură pentru fiecare nou-născut și fiecare copil”, cu sloganul „În siguranță, din prima zi de viață!”.

Clădiri emblematice, monumente și instituții publice din București și din țară, precum și spitale, vor fi iluminate în portocaliu, pentru a marca această zi.

Noi sensuri unice au fost introduse în cartierul Tomis III.

Circulația rutieră a fost reorganizată prin instituirea regimului de sens unic dinspre strada Soveja către centrul comercial, bulevardul Alexandru Lăpușneanu și bulevardul Tomis.

Resistematizarea traficului rutier pe strada Soveja vine în completarea lucrărilor de reabilitare a bulevardului Tomis.

Tronsonul cuprins între strada Soveja și bulevardul Alexandru Lăpușneanu se află în plin proces de modernizare.

În contextul noilor reglementări, conducătorii auto sunt rugați să respecte regulile de circulație și semnificația mijloacelor de semnalizare rutieră.

Senatul a adoptat proiectul de completare a legii privind prevenirea şi combaterea terorismului.

Acesta prevede transmiterea către Europol a informaţiilor relevante legate de cercetările penale în domeniul terorismului şi stabileşte cadrul pentru utilizarea datelor cu caracter personal strict în scopuri de securitate.

Proiectul are o importanţă strategică şi aliniază România la standardele europene în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal.

Senatul este primul for sesizat, iar Camera Deputaţilor este cel decizional.

Cele mai multe unități de învățământ din Constanța au cabinete medicale, dar nu și suficienți medici care să le deservească.

Potrivit șefei Direcției Medico-Sociale din cadrul DGAS Constanța, peste 80 de cabinete medicale din școlile și grădinițele constănțene, au doar 13 medici și mai este nevoie de cel puțin 20 de medici și 50 de asistenți medicali.

Aceasta a mai precizat că la începutul noului an școlar, o problemă o reprezintă și numărul mare de școli aflate în reabilitare, astfel că triajul epidemiologic se face în multe cazuri cu întârziere, din cauza faptului că elevii sunt fie în Săptămâna Altfel, fie în cea Verde.