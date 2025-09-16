Știri 16 septembrie 2025

Cu acest prilej, de la ora 7.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la schitul „Sfântul Dionisie Erhan și Sfântul Apostol și Evanghelist Matei”.Acesta este situat pe DN22C, la ieșirea din localitatea Mircea Vodă Gară.

Actorul Dan Puric revine la Constanța.

Acesta va susține conferința cu tema: “Educația care dă viață vs. Educația care ucide”, joi, 18 septembrie, de la ora 18.00, în sala mică a Casei de Cultură.

Invitat special va fi Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului.

În cadrul evenimentului, va fi lansat volumul intitulat “Teantropia – metodica predării științelor în școală”, semnat de Protosinghel Gamaliel Sima.

Intrarea va fi liberă.

Astăzi a avut loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim.

Cu acest prilej, de la ora 17.00, va fi săvârşită slujba Privegherii.

Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim este unul dintre marii pictori și iconari ortodocși ai secolului XX.

A fost trăitor isihast și duhovnic iscusit, supranumit „Apostolul Bucureștilor”.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, joi, 25 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Înscrierile se fac până pe 22 septembrie, pe Whatsapp, la numărul de telefon 0722.826.177 sau pot fi trimise cererile scrise împreună cu certificatul de căsătorie și cărțile de identitate ale soților la adresa de e-mail: arhiepiscopiatomisului_social@yahoo.com.

Trenurile continuă să circule între Mangalia și Constanța.

Închiderea circulației feroviare pe această rută era programată inițial din 15 septembrie, pentru patru luni, în vederea modernizării haltelor Neptun și Costinești Tabără. Lucrările au început în primăvară și ar fi trebuit reluate la finalul sezonului estival.

Compania CFR a lansat o licitație publică pentru contractarea de servicii, însă aceasta a fost contestată, astfel că cele 12 trenuri vor continua să circule zilnic pe ruta Mangalia – Constanța.

Plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază nu va fi prelungită.

Decizia a fost deja luată în coaliția de guvernare.

Purtătoarea de cuvânt a guvernului a precizat că prelungirea anterioară a plafonării, cu trei luni în urmă, a fost considerată ultima, deoarece măsura a generat „distorsiuni economice atât la nivelul producătorilor, cât și al comercianților.”

Premierul Ilie Bolojan va discuta zilele acestea cu retailerii despre efectele acestei decizii pentru a se asigura că măsura nu va determina creşteri semnificative de preţuri.

28% dintre copiii din România cu vârsta între 7 şi 9 ani sunt supraponderali, iar 12% suferă de obezitate.

Așa arată datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii.

Părinţii trebuie să aleagă cu atenţie alimentele pe care le dau copiilor şi să evite produsele cu conţinut ridicat de zahăr şi aditivi alimentari, spun medicii specialiști.

Creşterea numărului de copii supraponderali şi obezi în ţara noastră este evidenţiată şi de un raport recent al UNICEF.