Știri 15 septembrie 2025

Acesta s-a născut în anul 1568, în Dalmaţia, şi a ajuns Mitropolit al Banatului la vârsta de 80 de ani.A intrat în monahism în Mănăstirea Maicii Domnului din Ohrid, sub numele de Iosif și a fost hirotonit ieromonah la vârsta de 20 de ani.A vieţuit în mai multe mănăstiri din Muntele Athos şi a devenit egumen al Mănăstirii “Sfântul Ştefan” din Adrianopol.A fost ales mitropolit al Timişoarei şi a păstorit până în 1653, când, din cauza vârstei înaintate, s-a retras la Mănăstirea Partoş, în Banat.A trecut la cele veşnice în anul 1656, la data de 15 august.Sfintele sale moaşte se află în Catedrala Mitropolitană din Timişoara.Canonizarea sfântului Iosif cel nou de la Partoş a fost hotărâtă de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1950.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, joi, 25 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Înscrierile se fac până pe 22 septembrie, pe Whatsapp, la numărul de telefon 0722.826.177 sau pot fi trimise cererile scrise împreună cu certificatul de căsătorie și cărțile de identitate ale soților la adresa de e-mail: arhiepiscopiatomisului_social@yahoo.com.

Mâine va avea loc proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim.

Cu acest prilej, zilele acestea, va avea loc un amplu program liturgic la Mănăstirea Antim din București.

Astfel, în această seară, de la ora 17.00, va fi oficiată slujba Privegherii închinată Sf. Cuvios Mărturisitor Sofian.

Mâine, de la ora 8.00, se va oficia Acatistul Sf. Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim, urmat de Sfânta Liturghie și de proclamarea canonizării Cuviosului.

Tot mâine, de la ora 17.00, va fi săvârşită slujba Privegherii.

Sfântul Cuvios Mărturisitor Sofian de la Antim este unul dintre marii pictori și iconari ortodocși ai secolului XX.

A fost trăitor isihast și duhovnic iscusit, supranumit „Apostolul Bucureștilor”.

Astăzi este Ziua Internațională a Democrației.

Aceasta a fost marcată pentru prima dată în 2008, iar decizia privind sărbătorirea acestei zile a fost luată de Adunarea Generală a ONU, la 8 noiembrie 2007, ca rezultat al unei propuneri avansate inițial de Qatar și un grup de 8 state, printre care și România.

Potrivit Adunării Generale a ONU, democrația este o valoare universală bazată pe voința liber exprimată a oamenilor de a-și determina propriile sisteme politice, economice, sociale și culturale și cu participarea lor deplină în toate aspectele vieții lor.

Ziua reprezintă un prilej pentru noi angajamente de respectare a statului de drept și a drepturilor fundamentale ale omului.

Polițistii locali au desfășurat o nouă acțiune tematică de eliberare a domeniului public de vehicule abandonate.

Din cele 56 de vehicule pentru care primarul municipiului Constanța, Vergil Chițac semnase o dispoziție de ridicare de pe domeniul public, pentru 31 a fost dispusă măsura ridicării, din care 28 abandonate și 3 fără stăpân.

Acțiuni similare se vor derula în mod constant și cu respectarea etapelor procedurale.

Programul prin care copiii ar trebui să primească fructe și legume proaspete la școală este blocat.

Comisia Europeană a alocat banii pentru acest an școlar, însă Guvernul nu a adoptat actul normativ necesar.

Programul este derulat de Uniunea Europeană pentru a promova alimentația sănătoasă, pentru a susține producătorii locali și pentru a educa elevii în spiritul unei nutriții echilibrate.

Operatorii economici riscă amenzi între 5.000 și 25.000 de lei dacă nu înlocuiesc în termen de 30 de zile produsele neconforme vândute și pentru care cumpărătorii au făcut o solicitare în acest sens.

Măsura de sancționare a comercianților care nu respectă reglementările în vigoare, a trecut de Senat și se află în dezbaterea Camerei Deputaților ca for decizional.

Potrivit legii, reparațiile sau înlocuirea produselor neconforme se asigură în mod gratuit.