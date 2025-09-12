Știri 12 septembrie 2025

Cu acest prilej, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia mâine, de la ora 17.00, slujba Vecerniei la mănăstirea Crucea, din județul Constanța, urmată de sfințirea apei și de Acatistele Sfintei Cruci și al Învierii Domnului.Duminică, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea Dervent, urmată de sfințirea apei la izvorul din apropiere.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, joi, 25 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Înscrierile se fac până pe 22 septembrie, pe Whatsapp, la numărul de telefon 0722.826.177 sau pot fi trimise cererile scrise împreună cu certificatul de căsătorie și cărțile de identitate ale soților la adresa de e-mail: arhiepiscopiatomisului_social@yahoo.com.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special din grupele A pozitiv și 0 pozitiv.

ANM a emis o informare meteorologică de ploi însemnate cantitativ și intensificări temporare ale vântului pentru toată țara.

Aceasta este valabilă până la ora 20.00.

Astfel, vor fi perioade cu ploi care vor avea și caracter de aversă, îndeosebi în cele sudice și estice, precum și în zonele montane.

Izolat vor fi descărcări electrice.

Cantitățile de apă, prin acumulare, vor fi de 20…40 l/mp și izolat de peste 50 l/mp.

Programul Rabla debutează astăzi.

Bugetul alocat este de 200 de milioane de lei, de trei ori mai mic decât cel anunțat la începutul anului, cu menţinerea voucherelor pentru maşinile termice şi hybrid, dar cu reducerea sprijinului pentru cele electrice.

Autorităţile spun că îşi propun să preia dealerii de maşini care s-au înscris în trecut în program, însă vor oferi şi posibilitatea unor dealeri noi care şi-ar dori să participe.

Valoarea voucherelor este de: 18.500 de lei pentru autovehiculele pur electrice, 15.000 de lei pentru un autovehicul plug-in hibrid sau o motocicletă electrică, 12.000 de lei pentru un autovehicul hibrid clasic și 10.000 de lei pentru un autovehicul cu motor termic.

Încă 35 de medicamente au fost incluse pe listele de compensate.

„Medicamentele nou introduse vor aduce soluţii reale pentru pacienţi diagnosticaţi cu boli grave”, a afirmat ministrul Sănătății.

Acestea sunt destinate tratării cancerului de prostată, colitei ulcerative active şi bolii Crohn, astmului bronşic, leucemiei și infecţiei cu HIV-1 la copii.

Populația României continuă să scadă.

Luna trecută s-au născut peste 14.000 de copii, în vreme ce aproximativ 19.000 de persoane au decedat, cele mai multe cu vârsta peste 70 de ani.

Specialiștii spun că fenomenul scăderii populației nu este legat atât de avansarea în vârstă, cât de calitatea sistemului de sănătate.

Sporul natural a fost negativ atât în luna iulie 2025, cât și în luna iulie 2024, dar diferența între nașteri și decese s-a redus la jumătate anul acesta.