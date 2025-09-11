Știri 11 septembrie 2025

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 20.25, Acatistul Maicii Domnului.Mâine, de la ora 6.30, va săvârși Sfânta Liturghie tot la Catedrală.

Arhiepiscopia Tomisului organizează evenimentul intitulat “Cununia de Aur”, cu prilejul Zilei Internaţionale a Persoanelor Vârstnice, sărbătorită la 1 octombrie.

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.

Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, joi, 25 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.

Înscrierile se fac până pe 22 septembrie, pe Whatsapp, la numărul de telefon 0722.826.177 sau pot fi trimise cererile scrise împreună cu certificatul de căsătorie și cărțile de identitate ale soților la adresa de e-mail: arhiepiscopiatomisului_social@yahoo.com.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special din grupele A pozitiv și 0 pozitiv.

Zeci de centre de ocrotire a minorilor și a adulților cu handicap din toată țara ar putea fi închise, la sfârșitul acestui an.

Acest lucru se va întâmpla dacă autoritățile județene nu vor reuși să găsească personalul necesar pentru funcționarea lor.

Problemele au apărut odată cu reorganizarea întregului sistem, care a presupus desființarea centrelor vechi și redistribuirea a mii de beneficiari în unități de capacitate mai redusă, pentru care este nevoie de personal nou.

30 septembrie este termenul scadent pentru plata impozitelor și taxelor locale, aferente celui de-al doilea semestru al anului fiscal 2025.

Începând cu ziua imediat următoare termenului scadent, se calculează majorări de întârziere în cuantum de 1% pe lună sau fracțiune de lună, până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.

Plata se poate face online, prin ordin de plată, numerar sau prin card bancar.

Curtea Constituţională va analiza, pe 24 septembrie, toate contestaţiile care privesc al doilea pachet de măsuri fiscale.

CCR va discuta sesizările depuse de partidul AUR împotriva a 4 proiecte de legi promovate prin angajarea răspunderii Guvernului.

AUR susţine că actele normative au fost adoptate fără dezbatere parlamentară, fără consultarea românilor şi fără un vot democratic.

Tot pe 24 septembrie, CCR va discuta și sesizarea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie faţă de reforma pensiilor magistraţilor.

Ministerul Justiţiei a lansat o consultare publică privind completarea Codului Penal în ceea ce priveşte infracţiunile contra vieţii, inclusiv cazurile de femicid.

Astfel, pedepsele cu închisoarea pe viaţă sau între 15 şi 25 de ani, alături de interzicerea unor drepturi, ar putea să fie aplicate în cazul în care se suprimă viaţa unei persoane pe motive legate de rasă, naţionalitate, etnie, limbă, religie, gen și orientare sexuală.

Datele oficiale arată că, în primele şase luni ale anului, în România au fost înregistrate peste 60 de mii de cazuri de violenţă domestică.