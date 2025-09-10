Știri 10 septembrie 2025

Acesta este dedicat celor care împlinesc 50 de ani de căsătorie, anul curent.Slujba va fi oficiată de Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, joi, 25 septembrie, de la ora 11.30, la Catedrala arhiepiscopală “Sfinții Apostoli Petru și Pavel”, urmată de un prânz festiv.Înscrierile se fac până pe 22 septembrie, pe Whatsapp, la numărul de telefon 0722.826.177 sau pot fi trimise cererile scrise împreună cu certificatul de căsătorie și cărțile de identitate ale soților la adresa de e-mail: arhiepiscopiatomisului_social@yahoo.com.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special din grupa A pozitiv și 0 pozitiv.

Linia City Tour s-a suspendat de astăzi.

Anunțul a fost făcut de către CT Bus.

Aceștia au mai precizat faptul că turiștii din Mamaia au în continuare la dispoziție linia 100M, care circulă între Gara Constanța și capătul stațiunii.

Amenzile pentru neplata taxei de pod, au fost majorate.

Acestea vor fi între 190 și 380 de lei.

De asemenea, au fost majorate și taxele de pod de la 13 la 19 lei între Fetești și Cernavodă şi de la 11 la 16 lei între Giurgeni şi Vadu Oii.

Ministerul Muncii a lansat un proces de revizuire a criteriilor de încadrare în grad de handicap cu scopul de a elimina fraudele din sistem.

Potrivit ministrului Florin Manole, cei care au cu adevărat nevoie de sprijin vor fi protejați mai bine, iar toți cei interesați vor avea la dispoziție și un call center dedicat.

De asemenea, ministrul sănătății Alexandru Rogobete a precizat că au fost regândite criteriile de acordare a certificatelor de handicap, iar în cazul persoanelor cu dizabilități se propune stabilirea termenului de valabilitate permanent de la prima evaluare pentru afecțiuni grave, iar pentru cei care nu există o îmbunătățire a stării de sănătate după expirarea a 12 sau 24 de luni, propunerea vizează ca de la a doua evaluare să se treacă la valabilitate permanentă.

Domeniul public al municipiului Constanța va fi eliberat de 56 de vehicule abandonate sau fără stăpân.

Anunțul a fost făcut de către Primarul Constanței, Vergil Chițac.

Acestea vor fi transportate în parcul de mașini al municipalității situat pe strada Câmpul cu Flori.

Proprietarii autovehiculelor care vor să le recupereze trebuie să se prezinte la sediul Direcției generale poliția locală Constanța.

Poșta Română sprijină consumatorii vulnerabili în depunerea cererilor pentru tichetele de energie.

Beneficiarii pot depune cereri completate în subunitățile poștale până la data de 27 septembrie 2025, pentru a beneficia de acest sprijin pentru lunile iulie și august.

Pentru cererile eligibile depuse până la finalul lunii august, se va emite tichetul de energie în luna septembrie 2025.

Valoarea tichetului este de 50 lei/lună și este valabil până la data de 31 martie 2026.