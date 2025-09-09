Știri 9 septembrie 2025

Dreptul Ioachim provenea din seminţia lui Iuda şi era un păstor bogat, iar familia lui se distingea printr-o adâncă evlavie.O veche tradiţie arată că Dreptul Ioachim îşi împărţea în fiecare an câştigul muncii sale în trei părţi: una pentru templul din Ierusalim, alta pentru săraci şi a treia pentru nevoile sale.Acesta trăia în Nazaretul Galileii, şi avea ca soţie pe Ana din seminţia lui Levi.Sfinţii Părinţi Ioachim şi Ana erau bogaţi material, dar mai presus de toate bogaţi spiritual, deoarece erau drepţi înaintea lui Dumnezeu şi trăiau după lege.

Biserica Ortodoxă Română îi cinsteşte astăzi pe Sfinţii Cuvioşi Onufrie de la Vorona şi Chiriac de la Tazlău.

Sfântul Cuvios Onufrie de la Vorona s-a născut în anul 1700 în Rusia, iar timp de 25 de ani a vieţuit într-o peşteră pe malul pârâului Vorona.

A fost ucenicul Sfinţilor Vasile de la Poiana Mărului şi Paisie Velicicovski.

S-a mutat la Domnul în peştera sa la 29 martie 1789.

Sfântul Cuvios Chiriac de la Tazlău s-a născut la începutul secolului al XVII-lea în satul Mesteacăn din judeţul Neamţ.

A intrat de tânăr în obştea Mănăstirii Tazlău, iar pentru viaţa sa a dobândit de la Dumnezeu darul rugăciunii curate, al vindecării bolilor şi al izgonirii demonilor.

Sfântul Chiriac a trecut la Domnul în jurul anului 1660.

Tot astăzi, Biserica Ortodoxă sărbătorește pe Sfinţii Părinţi de la sinodul 3 ecumenic, la care a participat şi Arhiepiscopul Timotei al Tomisului.

Desfăşurat la Efes în anul 431, sinodul a condamnat erezia nestorianismului, care susţinea că Maica Domnului l-a născut pe Iisus omul, motiv pentru care nu poate fi numită Născătoare de Dumnezeu.

Cei 200 de episcopi participanţi au stabilit că Hristos este o singură persoană, Dumnezeu adevărat şi Om adevărat, astfel că Sfânta Fecioară este cu adevărat Născătoare de Dumnezeu.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special din grupa A pozitiv și 0 pozitiv.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă.

RAJA va sista furnizarea apei potabile timp de 20 ore, din această noapte, de la ora 22:00, până mâine, la ora 18:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Steagului – Dionisie cel Mic – Ștefăniță Vodă – Soveja, tronsonul cuprins între străzile: Soveja – Dezrobirii – Fulgerului – Bucuriei – Biruinței, precum și străzile adiacente.

Autobuzele etajate de pe linia City Tour și-au modificat de ieri programul.

Acestea vor circula între orele 10.00 și 20.00, cu o ritmicitate de 30 de minute.

La ora 10.00, în prima cursă a zilei, autobuzele vor pleca simultan din ambele capete de linie: Gară și Mamaia.

La ora 18.00, din Gara Constanța, va pleca ultima cursă, în timp ce ultima plecare din Cap Linie Mamaia va fi la ora 19.15, potrivit CT Bus.