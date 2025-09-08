Știri 8 septembrie 2025

Este prima mare sărbătoare a anului bisericesc, început la 1 septembrie.Părinții Fecioarei Maria, Ioachim și Ana, erau din neamul lui David și locuiau în cetatea Nazaret din Galileea.Pentru că nu aveau copii, Ioachim și Ana erau defăimați de comunitate, fiind considerați blestemați.Cu nădejde în Dumnezeu, Ioachim s-a retras în munte, în post și rugăciune, iar Ana a rămas acasă, rugându-se lui Dumnezeu.Arhanghelul Gavriil s-a arătat fiecăruia în parte și le-a vestit că ruga le-a fost ascultată și vor fi binecuvântați, iar prunca va fi „vas ales” al lui Dumnezeu.Prunca a primit, în a opta zi de la naștere, numele de Maria, care înseamnă doamnă, împărăteasă.

Biserica Ortodoxă îi va cinsti mâine pe Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana.

Cu acest prilej, de la ora 7.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Sfinții Ioachim și Ana” din Constanța, cartierul Tomis Nord.

Apoi, va oficia slujba de Te Deum la Seminarul Teologic “Sf. Cuvios Dionisie Exiguul” din Constanța, pentru începutul anului școlar.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special din grupa A pozitiv și 0 pozitiv.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă.

RAJA va sista furnizarea apei potabile timp de 20 ore, din noaptea de mâine, ora 22:00, până miercuri, ora 18:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Steagului – Dionisie cel Mic – Ștefăniță Vodă – Soveja, tronsonul cuprins între străzile: Soveja – Dezrobirii – Fulgerului – Bucuriei – Biruinței, precum și străzile adiacente.

Municipiul Constanța a demarat lucrările de montare a separatorilor de trafic pentru crearea benzii unice destinate autovehiculelor operatorului de transport public.

Pe această bandă vor putea circula, de asemenea, vehiculele care deservesc serviciile de urgență, taxiurile și vehiculele de tip ride-sharing.

Aceste lucrări fac parte din proiectele de mobilitate urbană finanțate prin Programul Operațional Regional.

Programul de vizitare a Cazinoului din Constanța se va modifica, de săptămâna aceasta.

Astfel, de mâine până joi, accesul vizitatorilor se va face în intervalul orar 10:00 – 18:00, iar de vineri până duminică programul se va prelungi până la ora 20:00.

În zilele de luni, Cazinoul va fi închis.