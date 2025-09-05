Știri 5 septembrie 2025

Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia duminică dimineață, Sfânta Liturghie la biserica “Nașterea Maicii Domnului“ din stațiunea Mamaia.Seara, de la ora 20.00, Ierarhul nostru va săvârși Taina Sfântului Maslu la biserica “Sfânta Maria” din Constanța, zona Far.

Astăzi este Ziua Internațională a Carității.

Acțiunile de caritate contribuie la promovarea dialogului, a solidarității și înțelegerii reciproce între oameni, în situația în care sărăcia persistă în toate țările lumii, indiferent de situația lor economică, socială și culturală, mai ales în țările în curs de dezvoltare, potrivit ONU.

În semn de recunoaștere a eforturilor organizațiilor de caritate și a persoanelor, Adunarea Generală a ONU a desemnat ziua de 5 septembrie ca Ziua internațională a carității.

Data a fost aleasă pentru a comemora trecerea la cele veșnice a Maicii Tereza.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă.

RAJA va sista furnizarea apei potabile timp de 20 ore, din noaptea de marți – 09 septembrie, ora 22:00, până miercuri – 10 septembrie, ora 18:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din perimetrul delimitat de străzile: Steagului – Dionisie cel Mic – Ștefăniță Vodă – Soveja, tronsonul cuprins între străzile: Soveja – Dezrobirii – Fulgerului – Bucuriei – Biruinței, precum și străzile adiacente.

Programul de vizitare a Cazinoului din Constanța se va modifica, de săptămâna viitoare.

Astfel, de marți până joi accesul vizitatorilor se va face în intervalul orar 10:00 – 18:00, iar de vineri până duminică programul se va prelungi până la ora 20:00.

În zilele de luni, Cazinoul va fi închis.

Parlamentul a înființat Comisia Specială „România fără violență”.

Este o premieră și vine în contextul în care numărul de cazuri de violență domestică a crescut alarmant.

Statisticile arată că numai în prima jumătate a acestui an au fost înregistrate peste 60.000 de astfel de situații.

Inițiativa a fost susținută de toate grupurile parlamentare.

Aplicația REVISAL nu va mai fi disponibilă, de la 1 octombrie 2025.

Astfel, toate raportările contractelor individuale de muncă vor fi realizate exclusiv prin noua platformă digitală, REGES-ONLINE.

Angajatorii trebuie să completeze în această lună toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc în sistemul REVISAL.

Cei neînregistrați vor primii amenzi de până la 20.000 lei.

Cei care plătesc CASS în contul unei persoane aflate în întreţinerea lor datorează 2.430 de lei.

Anunţul a fost de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.

Aceasta este consecinţa unei modificări legislative, valabilă de la 1 septembrie şi care vizează eliminarea din categoria persoanelor exceptate de la această plată a celor aflaţi în întreţinerea cuiva, respectiv: soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii.

Persoanele interesate de această opţiune trebuie să completeze online sau fizic la sediile ANAF – Declaraţia unică în ceea ce privește impozitul pe venit – formularul 212, iar plata propriu-zisă se face în două tranşe: 608 lei în prima şi 1.822 lei în cea de-a doua.