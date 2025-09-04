Știri 4 septembrie 2025

Acesta este organizat de către parohia „Sfântul Ierarh Vasile cel Mare” Constanța, în Parcul de la Gară.Apoi, de la ora 21.00, Ierarhul nostru, va oficia Acatistul Maicii Domnului, la Catedrala arhiepiscopală.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil.

Acesta se intitulează “1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite” și se va desfășura astăzi, între orele 15.00 și 21.30, în Parcul de la Gară.

Printre invitați se numără Grupul bizantin Sf. Vasile cel Mare, Denis Ștefănescu, Lucian Colareza și trupa Soundee.

Evenimentul are ca scop sprijinirea a 1.000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar.

Prețul unui bilet este 75 de lei și se poate achiziționa de la pangarele bisericilor din Constanța, Cafe Roma și online în contul parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, cu specificația “1000 de ghiozdane”.

Noi reguli de circulație au fost instituite pe aleea Hortensiei din cartierul Tomis Nord.

Potrivit Primăriei Constanța, circulația autovehiculelor este permisă dinspre strada Dispensarului spre bulevardul Aurel Vlaicu.

Instituția a mai precizat că vor fi create noi locuri de parcare și va fi asigurată o mai bună fluență a traficului.

Ministerul Energiei are în vedere cinci măsuri pe baza cărora preţul la energia electrică în România să scadă cu 25%.

Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a explicat că, în momentul de faţă, preţul este de 1,50 lei pentru un kWh, când media europeană este de 1,28 lei pentru un kWh.

Durata de implementare este de şase luni sau maxim un an până când scăderea preţurilor se va vedea în facturile la energia electrică.

Acesta a mai precizat că, voucherele în valoare de 50 de lei lunar, acordate celor cu venituri mai mici de 1.950 de lei pe lună, ar trebui să ajungă în scurt timp la beneficiari, astfel încât ei să îşi poată plăti facturile, fără penalităţi.

Un grup de lucru din guvern va identifica măsurile pentru reducerea cu 10% a posturilor din administraţia locală până la jumătatea lunii.

Anunțul a fost făcut de către Premierul, Ilie Bolojan.

Acesta a adăugat, că vor fi analizate şi variante pentru diminuarea numărului de posturi din administraţia publică centrală.

Aproape unul din trei copii de vârstă şcolară este supraponderal, iar unul din opt suferă de obezitate la nivel european.

Așa arată datele Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, din ultimii doi ani.

În ţara noastră, Institutul Naţional de Sănătate Publică desfăşoară, la nivel naţional, o campanie de informare, ce are ca temă promovarea unui stil de viaţă echilibrat, cu mişcare fizică şi alimentaţie corectă, atât la şcoală, cât şi la locul de muncă.

Potrivit studiilor medicale, alimentaţia nesănătoasă şi lipsa activităţii fizice sunt factori de risc importanţi pentru apariţia mai multor boli cronice, inclusiv a obezităţii, atât la adulţi, cât şi la copii.

APIA a efectuat plata ajutorului de stat în sectorul creşterii animalelor.

Suma plătită este în valoare de 53,76 milioane de lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Banii sunt plătiţi pentru solicitanţii care au accesat această formă de ajutor de stat.