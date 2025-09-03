Știri 3 septembrie 2025

Aceștia s-au nevoit în jurul anului 1600, în munţii din preajma Mănăstirii Cozia, aflată pe Valea Oltului.Sfântul Cuvios Neofit s-a născut în secolul al 16-lea din părinţi credincioşi.De tânăr, a primit chipul îngeresc al călugăriei în Mănăstirea Cozia şi după câţiva ani a plecat să se nevoiască în pustie.Moaştele sale se află în biserica Mănăstirii Stânişoara.Sfântul Cuvios Meletie a trăit în sihăstria Stânişoarei la cumpăna secolelor 16 şi 17.La fragedă vârstă a intrat în cinul monahal şi, săpându-şi o peşteră în Muntele Sălbaticul, s-a nevoit acolo vreme de 40 de ani.O parte din moaştele sale, care au fost descoperite în acea peşteră, au fost împărţite de credincioşi, iar peştera a rămas loc de închinare până astăzi.Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române i-a canonizat pe cei doi sfinți în anul 2016.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil.

Acesta se intitulează “1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite” și se va desfășura mâine, între orele 15.00 și 21.30, în Parcul de la Gară.

Printre invitați se numără Grupul bizantin Sf. Vasile cel Mare, Denis Ștefănescu, Lucian Colareza și trupa Soundee.

Evenimentul are ca scop sprijinirea a 1.000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar.

Prețul unui bilet este 75 de lei și se poate achiziționa de la pangarele bisericilor din Constanța, Cafe Roma și online în contul parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, cu specificația “1000 de ghiozdane”.

CFR Călători reamintește că elevii au transport gratuit cu trenul în anul școlar 2025-2026.

Tichetele se acordă pe baza carnetului sau legitimației de elev vizate pentru anul școlar în curs ori a adeverinței școlare.

Elevii pot călători pe toată durata anului școlar cu: bilete de tren gratuite pe rutele interne, la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, cu rezervare gratuită inclusă și abonamente lunare gratuite, cu număr nelimitat de călătorii, clasa a II-a, la toate trenurile CFR.

ANM a prelungit atenționarea cod galben de caniculă și disconfort termic pentru sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până la ora 21:00.

Astfel, în Dobrogea continentală, în Oltenia, în Muntenia și în sudul Moldovei vor fi temperaturi deosebit de ridicate, local caniculă și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade, izolat mai ridicate în sudul Munteniei, spre 36…37 de grade.

Co-asiguraţii rămân fără asigurarea la sănătate dacă nu achită contribuţia la CNAS.

Aceasta este calculată ca pentru 6 salarii minime brute, echivalentul a 2.430 de lei pe an şi se plăteşte în două rate.

La nivel naţional măsura vizează aproximativ 650 de mii de persoane, care s-au aflat în întreţinerea unui asigurat şi au fost până acum scutite de la plata contribuţiei pentru sănătate.

Premierul Ilie Bolojan și-a asumat răspunderea guvernului pe cinci proiecte legislative menite să reducă cheltuielile statului.

Este vorba despre pensiile magistraților, sistemul sanitar, guvernanța corporativă a companiilor de stat, eficientizarea ASF, ANRE și ANCOM, precum și o serie de măsuri fiscale de la Ministerul Finanțelor.

Potrivit Constituției, opoziția are la dispoziție trei zile să depună moțiuni de cenzură, câte una pentru fiecare proiect de lege în parte.