Știri 2 septembrie 2025

Acesta se intitulează “1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite” și se va desfășura joi, 4 septembrie, între orele 15.00 și 21.30, în Parcul de la Gară.Printre invitați se numără Grupul bizantin Sf. Vasile cel Mare, Denis Ștefănescu, Lucian Colareza și trupa Soundee.Evenimentul are ca scop sprijinirea a 1.000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar.Prețul unui bilet este 75 de lei și se poate achiziționa de la pangarele bisericilor din Constanța, Cafe Roma și online în contul parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, cu specificația “1000 de ghiozdane”.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă.

RAJA va întrerupe furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, de astăzi, de la ora 22:00, până mâine, ora 18:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zonele Spitalul Militar; Bd. Mamaia (între Str. Dumbrava Roșie și Pod Pescărie) și străzile adiacente, precum și cei din cartierele: Universitate și Faleză Nord.

ANM a emis o atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic pentru sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până la ora 21:00.

Astfel, în Dobrogea continentală, în Banat, sudul Olteniei și al Moldovei, în sudul, centrul și estul Munteniei vor fi temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic, iar indicele temperatură-umezeală va atinge local pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 35 de grade.

Ieri a început programul „Litoralul pentru toţi”.

Acesta se va derula până pe 30 septembrie 2025.

În această perioadă, turiștii se pot caza în hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagră la tarife ce pornesc de la 53 de lei pe noapte de persoană, prețurile fiind cu până la 60% mai mici decât cele din vârf de sezon, arată datele Federației Patronatelor din Turismul Românesc.

Până în prezent 62 de unități de cazare au lansat oferte pentru programul “Litoralul pentru toți”, care pun la dispoziția turiștilor aproximativ 3.500 de locuri de cazare pe noapte.

Bulevardul Tomis va deveni pietonal și în această lună, la fiecare sfârşit de săptămână.

Este vorba despre tronsonul cuprins între bulevardele Mamaia şi Ferdinand.

Astfel, CT BUS anunță că liniile 5-40, 2-43, 43M şi 43C vor circula pe bd. Mamaia şi pe str. Răscoalei 1907 până la bd. Ferdinand în sensul spre Gară.

Pe traseul de weekend autobuzele vor opri în stațiile de la Colegiul Pedagogic și Piața Unirii.

Sindicatele din educație reamintesc că vor boicota începutul de an școlar programat pe 8 septembrie.

Aceștia vor picheta sediul guvernului și vor organiza un marș de protest până la Palatul Cotroceni din București.

Sindicatele atrag atenția că din cauza subfinanțării, calitatea educației, statutul profesional și social al angajaților din învățământ, precum și viitorul elevilor vor avea de suferit.

De ieri parcările încadrate ca Zona 0 din stațiunea Mamaia s-au transformat în parcări Zona 2.

Astfel, programul de taxare aferent zonei 2 și zonei 0 de parcare, este de luni până vineri, în intervalul orar 8.00 – 20.00, cu excepția zilelor de sărbători legale, când parcarea este gratuită.

Perioada este valabilă până pe 31 mai 2026.