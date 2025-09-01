Știri 1 septembrie 2025

Supranumit şi Dionisie Exiguul, acesta era originar din Sciţia Minor, Dobrogea de astăzi.S-a născut în jurul anilor 460-470 şi s-a mutat la Domnul în Italia, la Vivarium, pe la anii 545-550.După ce s-a format în şcolile şi mânăstirile din Dobrogea, a intrat de tânăr în monahism.A fost foarte bun prieten cu Sfântul Ioan Casian cu care a plecat la Constantinopol şi apoi la Roma, la invitaţia papei Ghelasie, care avea nevoie de traducători din greacă în latină.Datorită alesei sale pregătiri intelectuale şi duhovnicești a rămas la Roma unde a slujit Biserica Ortodoxă sub conducerea a zece papi.Activitatea sa prodigioasă conţine traduceri din Sfinţii Părinţi, biografii de sfinţi, trei colecţii de traduceri ale canoanelor, precum şi întemeierea cronologiei în era creştină.Prin aceasta, sfântul Dionisie a renunţat la numerotarea anilor de la întemeierea Romei, şi a început cronologia erei creştine de la Naşterea Domnului Iisus Hristos.Sfântul Cuvios Dionisie Exiguul a fost trecut în rândul sfinţilor în anul 2008 şi este ocrotitorul spiritual al Seminarului Teologic din Constanţa.

Astăzi începe un nou an bisericesc.

Conform hotărârii sinodului întâi ecumenic, la data de 1 septembrie creştinii încep un an nou bisericesc, în amintirea momentului în care Hristos îşi începe activitatea de propovăduire, prin citirea unui text din profetul Isaia în sinagogă.

Totodată, în decursul unui an bisericesc, se face aducere aminte de întreaga activitate pământească a Mântuitorului, ca şi cum fiecare credincios ar retrăi, an de an, momentele importante ale activităţii de răscumpărare a lui Iisus Hristos.

Un alt moment semnificativ legat de data de 1 septembrie este şi începutul indictionului, adică o perioadă de 15 ani conform vechiului calendar roman.

Indiction se traduce din limba latină prin termenii poruncă sau arătare.

Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji mâine la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.

După slujbă, Ierarhul Tomisului va susține un cuvânt de învățătură.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil.

Acesta se intitulează “1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite” și se va desfășura joi, 4 septembrie, între orele 15.00 și 21.30, în Parcul de la Gară.

Printre invitați se numără Grupul bizantin Sf. Vasile cel Mare, Denis Ștefănescu, Lucian Colareza și trupa Soundee.

Evenimentul are ca scop sprijinirea a 1.000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar.

Prețul unui bilet este 75 de lei și se poate achiziționa de la pangarele bisericilor din Constanța, Cafe Roma și online în contul parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, cu specificația “1000 de ghiozdane”.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă.

RAJA va întrerupe furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, de mâine, de la ora 22:00, până miercuri, ora 18:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din zonele Spitalul Militar; Bd. Mamaia (între Str. Dumbrava Roșie și Pod Pescărie) și străzile adiacente, precum și cei din cartierele: Universitate și Faleză Nord.

Rovinieta s-a scumpit de astăzi.

Astfel, tarifele pentru autoturisme ale rovinietei se vor modifica, după cum urmează: rovinieta de o zi: de la 2,5 la 3,5 euro, cea de 10 zile: de la 3,3 la 6 euro; cea de 30 zile: de la 5,3 la 9,5 euro,

rovinieta de 60 zile: de la 8,4 la 15 euro, iar rovinieta de 12 luni: de la 28 la 50 euro.

În ceea ce privește tarifele achitate înainte de data de 1 septembrie, acestea rămân valabile pentru întreaga perioadă de valabilitate pentru care au fost emise.