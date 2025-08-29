Știri 29 august 2025

Sărbătoarea este de origine biblică şi marchează momentul uciderii prin decapitare a Sfântului Ioan.Conform relatărilor biblice din Noul Testament, Sfântul Ioan a fost întemniţat de către regele Irod Antipa, din cauza criticării concubinajului dintre rege şi cumnata sa, Irodiada.La ziua regelui, Salomeea, fata Irodiadei, a dansat înaintea regelui desfrânat, care îi promite „orice, până la jumătate din împărăţie”.Fata a fost sfătuită de mamă să ceară pe tipsie capul Sfântului Ioan, dorinţă ce s-a împlinit pe loc.Potrivit Tradiţiei, Sfânta Ioana, femeia dregătorului lui Irod, este cea care a luat capul Sfântului Ioan Botezătorul şi l-a îngropat la Ierusalim.În anul 453, capul a fost dus la Emesa, iar în secolul IX, cinstitul cap a fost adus în Constantinopol, de către Sfântul Ignatie, Patriarhul Bizanţului.În timpul cruciadelor, în anul 1204, latinii au luat o parte din capul Sfântului Ioan Botezătorul şi l-au dus în Franţa, unde se află și astăzi.Conform unor surse istorice, sărbătoarea era ţinută iniţial în Palestina, în amintirea sfinţirii unei biserici din Samaria, unde se aflau mormintele Sfântului Ioan Botezătorul şi ale Sfinţilor Prooroci Elisei şi Avdie.Alte surse menţionează sfinţirea unei biserici din Alexandria, pe vremea Patriarhului Teofil.Sărbătoarea este amintită şi de fericitul Augustin, care a alcătuit două predici în cinstea ei.Pentru că Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul a fost o nedreptate plecată din nechibzuinţa şi desfrânarea regelui Irod, Biserica Ortodoxă a rânduit astăzi zi de post, spre înfrânarea poftelor.

IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această noapte la biserica “Sfântul Vasile cel Mare“ din Constanța.

Ierarhul nostru, va săvârși de la ora 23.15, Sfânta Liturghie.

Mâine, Ierarhul Tomisului, va oficia, de la ora 21.00, Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Duminică, Biserica Ortodoxă va sărbători Așezarea cinstitului Brâu al Maicii Domnului în Raclă.

Cu acest prilej, de la ora 7.15, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie la biserica „Așezarea în raclă a Brâului Maicii Domnului” din Constanța, zona Trocadero.

De la ora 17.00, va oficia slujba Vecerniei urmată de o procesiune în cinstea Sfântului Dionisie Exiguul și a Sfinților Dobrogeni, ce va porni de la Catedrala arhiepiscoposcală “Sfinții Ap. Petru și Pavel” și se va încheia în același loc.

Pe traseu, vor fi însoțite moaștele Sfinților Apostoli Andrei și Filip, ale Sfinților Mucenici Epictet și Astion, ale Sfinților Mucenici Zotic, Atal, Camasie și Filip, ale Sfântului Mucenic Dasie, ale Sfântului Mucenic Emilian și ale Sfinților cinci Mucenici de la Adamclisi.

Noaptea, de la ora 23.15, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la mănăstirea “Sfântul Dionisie Exiguul și Sfântul Mare Mucenic Efrem cel Nou”, din apropierea localității Târgușor, cu prilejul hramului.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil.

Acesta se intitulează “1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite” și se va desfășura joi, 4 septembrie, între orele 15.00 și 21.30, în Parcul de la Gară.

Printre invitați se numără Grupul bizantin Sf. Vasile cel Mare, Denis Ștefănescu, Lucian Colareza și trupa Soundee.

Evenimentul are ca scop sprijinirea a 1.000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar.

Prețul unui bilet este 75 de lei și se poate achiziționa de la pangarele bisericilor din Constanța, Cafe Roma și online în contul parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, cu specificația “1000 de ghiozdane”.

Taxa pentru trecerea podurilor peste Dunăre ar putea fi majorată.

Așa arată un proiect de ordonanţă de urgenţă pus în dezbatere publică de Ministerul Transporturilor.

Astfel, pentru autoturisme taxa ar creşte de la 13 la 19 lei pentru o trecere între Feteşti şi Cernavodă, respectiv de la 11 la 16 lei între Giurgeni şi Vadu Oii.

Tariful pentru trecerea podului peste Dunăre în sensul Giurgiu-Ruse rămâne 15 lei.

Documentul prevede şi actualizarea amenzilor pentru neplata taxei, cu sume cuprinse între 190 şi 380 de lei.

Poluarea aerului încetinește mintea și deteriorează memoria la bătrânețe.

Așa arată un studiu care s-a concentrat pe adulți de vârstă medie și înaintată.

Cercetarea a adus noi dovezi conform cărora poluarea atmosferică are efecte negative durabile asupra creierului uman.

Potrivit autorilor, aceste constatări subliniază necesitatea de a avansa în politicile de reducere a emisiilor de poluanți ca strategie esențială de sănătate publică pentru protejarea funcției cerebrale pe termen lung.

Ministerul Economiei a suspendat înscrierile pentru selecţiile în companiile de stat.

Decizia are ca scop analizarea atentă a dosarelor depuse, volumul ridicat depăşind resursele administrative disponibile.

Interesul a fost generat de apelul lansat de Ministrul Radu Miruţă către profesioniştii din domeniul juridic, economic şi managerial, care s-au înscris masiv încă din primele 24 de ore.

Pe termen lung, Ministerul Economiei, propune modificări legislative privind performanţa şi evaluarea conducerii companiilor de stat.