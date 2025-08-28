Știri 28 august 2025

Cu acest prilej, de la ora 7.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sfântul Ioan Botezătorul” din Lipnița, județul Constanța.De la ora 23.15, ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie la biserica Sfântul Vasile cel Mare din Constanța.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil.

Acesta se intitulează “1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite” și se va desfășura joi, 4 septembrie, între orele 15.00 și 21.30, în Parcul de la Gară.

Printre invitați se numără Grupul bizantin Sf. Vasile cel Mare, Denis Ștefănescu, Lucian Colareza și trupa Soundee.

Evenimentul are ca scop sprijinirea a 1.000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar.

Prețul unui bilet este 75 de lei și se poate achiziționa de la pangarele bisericilor din Constanța, Cafe Roma și online în contul parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, cu specificația “1000 de ghiozdane”.

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” din Constanța va fi reabilitat.

Primarul Vergil Chițac, a anunțat că a fost semnat contractul de finanțare.

Proiectul are o durată de implementare de 3 ani și va costa peste 118 milioane de lei.

Peste o treime dintre elevii din județul Constanța au promovat Bacalaureatul 2025, sesiunea de toamnă.

Dintre candidații promovați, aproximativ 90% au obținut medii între 6 și 6,99, iar un număr redus a înregistrat medii între 7 și 7,99 sau între 8 și 8,99.

La nivel național, rata de succes a crescut cu 3,5% după rezolvarea contestațiilor ajungând la 32%, potrivit Ministerului Educației.

Voucherele de vacanţă se acordă şi anul acesta angajaţilor din sistemul de educaţie.

Documentul prevede că voucherele se vor acorda angajaţilor din sistemul de educaţie ale căror salarii nete sunt de până la 8.000 de lei inclusiv.

Acestea au o perioadă de valabilitate de un an de la data alimentării suportului electronic.

Pașapoartele simple temporare vor include din 15 septembrie un cod QR semnat digital, verificabil și optic, pentru a preveni falsificarea și utilizarea fraudulosă a acestor documente.

Noile reguli nu se aplică pașapoartelor eliberate anterior acestei date, care își păstrează valabilitatea conform legislației în vigoare.

Hotărârea de guvern aliniază normele naționale la cele internaționale și europene și consolidează protecția cetățenilor în contextul mobilității transfrontaliere.

Uniunea Europeană va interzice de la 1 septembrie, utilizarea substanței TPO întrucât poate prezenta riscuri pentru sănătate.

ANPC recomandă ca, la achiziționarea produselor cosmetice, consumatorii să verifice eticheta, în special în cazul celor pentru unghii.

ANPC precizează că supraveghează piaţa şi asigură respectarea drepturilor și intereselor consumatorilor, conform prevederilor legale.