Știri 27 august 2025

S-a născut în insula Rhodos din Grecia, însă nu se cunoaște data naşterii sale.Prin secolul al XIV-lea, între zidurile unei fortăreţe din Rhodos, lucrătorii au descoperit o frumoasă biserică în ruină, sub dalele căreia au găsit numeroase icoane.Una dintre aceste icoane era bine păstrată şi reprezenta un tânăr militar care ţinea în mâna sa dreaptă o cruce.În jurul icoanei erau reprezentate 12 scene din martiriul său.Episcopul de la acea vreme, Nil, a descifrat inscripţia de pe icoană: “Sfântul Fanurie”.După o tradiţie populară, răspândită în insula Creta şi în alte ţări ortodoxe, mama sfântului era o femeie păcătoasă şi cu toate eforturile lui Fanurie, n-a putut s-o întoarcă la pocăinţă, însă el n-a încetat să se roage cu stăruinţă pentru mântuirea mamei sale.În popor, există obiceiul de a se împărți turte săracilor de ziua Sfântului Fanurie, care făcea milostenie pentru iertarea sufletului mamei sale.Numele Sfântului, în limba greacă, înseamnă „cel ce arată” și, de aceea, este considerat aflătorul lucrurilor pierdute și arătătorul căii de urmat în vreme de îndoială.În rândul credincioşilor se vorbeşte şi de alte minuni săvârşite de Sfântul Fanurie, pentru care se bucură de o deosebită evlavie atât în Grecia cât şi în celelalte ţări ortodoxe.

Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va sluji mâine la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.

Apoi, de la ora 21.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului.

Parohia “Sfântul Vasile cel Mare” din Constanța organizează un concert caritabil.

Acesta se intitulează “1000 de ghiozdane, 1000 de visuri împlinite” și se va desfășura joi, 4 septembrie, între orele 15.00 și 21.30, în Parcul de la Gară.

Printre invitați se numără Grupul bizantin Sf. Vasile cel Mare, Denis Ștefănescu, Lucian Colareza și trupa Soundee.

Evenimentul are ca scop sprijinirea a 1.000 de copii defavorizați din mediul rural cu ghiozdane complet echipate pentru începutul de an școlar.

Prețul unui bilet este 75 de lei și se poate achiziționa de la pangarele bisericilor din Constanța, Cafe Roma și online în contul parohiei “Sfântul Vasile cel Mare”, cu specificația “1000 de ghiozdane”.

Redeschiderea Edificiului Roman cu Mozaic nu va avea loc în această perioadă, așa cum era programat inițial.

Președintele Consiliului Județean Constanța, Florin Mitroi, a anunțat că din cauza procedurilor birocratice se întârzie redeschiderea acestui important punct muzeal ce păstrează una dintre comorile vechiului Tomis.

Edificiul este închis de mai mulți ani pentru restaurarea mozaicului, renovarea clădirii de protecție și dotarea acesteia cu sisteme moderne de climatizare.

Aproximativ 650.000 de români care nu au venituri riscă să rămână fără asigurare de sănătate, de la 1 septembrie.

Pentru a evita acest lucru, aceștia trebuie să fie coasiguraţi, prin completarea şi depunerea la ANAF a declaraţiei unice – 212 -, şi să plătească o contribuţie anuală.

Rămân în continuare asiguraţi în sistemul de sănătate, fără achitarea unei contribuţii anuale, copiii până în 18 ani, tinerii cu vârsta între 18 şi 26 de ani dacă sunt elevi sau studenţi, cei până în 26 de ani din sistemul de protecţie socială, femeile însărcinate, persoanele cu dizabilităţi, precum şi pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei.

De asemenea, bolnavii cu afecțiuni cronice incluse în programele naționale de sănătate beneficiază de servicii medicale până la vindecarea respectivei afecțiuni, indiferent de statutul lor de asigurat.

Șoferii a căror rovinietă expiră până la finalul lunii septembrie vor putea merge în continuare o perioadă de timp cu vechiul tarif.

Chiar dacă preţurile cresc de la 1 septembrie, rovinietele cumpărate înainte de această dată rămân valabile până la data de expirare înscrisă, fără costuri suplimentare.

Şoferii au posibilitatea să îşi reînnoiască rovinieta cu cel mult 30 de zile înainte ca aceasta să expire.

CFR a precizat că nu există riscul interdicţiei de circulaţie a unor trenuri pe reţeaua naţională.

Preşedintele Autorităţii pentru Reformă Feroviară, Mihai Barbu a declarat că s-au găsit soluţii pentru problemele apărute, iar datoriile la plata taxei de utilizare a infrastructurii acumulate de CFR Călători şi Transferoviar vor fi eşalonate.

CFR Călători subliniază că problemele sunt cauzate în parte de faptul că facilităţile de călătorie pentru diferite categorii sociale nu sunt decontate la nivelul prestaţiei efectuate de companie.