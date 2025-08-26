Știri 26 august 2025

Cu acest prilej, de la ora 7.00, Înalt Prea Sfințitul Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va săvârși Sfânta Liturghie și va binecuvânta pâinile la biserica „Schimbarea la Față” din Constanța sau Biserica Greacă al cărei hram este și Sfântul Fanurie.Credincioșii vor putea cinsti moaștele Sfântului Apostol Andrei, aduse spre închinare de la mănăstirea „Peștera Sfântului Apostol Andrei”.Joi, la Catedrala arhiepiscopală, ierarhul Tomisului va oficia, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie, iar de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.

CRTS Constanța și Primăria comunei Cumpăna organizează o acţiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura mâine, între orele 08:30- 13:30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna cât și cele din localitățile învecinate care doresc să-i ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional.

Guvernul înjumătățește valoarea tichetului acordat pentru achiziția unei mașini electrice noi prin Programul Rabla.

Este vorba despre 18.500 de lei conform ghidului pus în dezbatere publică.

Președintele Administrației Fondului pentru Mediu, Florin Bănică, a explicat că reducerea valorii tichetelor este o măsură care „răspunde situației economice actuale”.

Înscrierile pentru noua ediție ar urma să înceapă la 1 septembrie.

Primele facturi cu noile tarife la energia electrică au ajuns la consumatori.

În acest sens, mulți români reclamă creșteri chiar și de trei ori față de lunile trecute.

Potrivit ANRE, cel mai mic preţ este de 1 leu şi 14 bani kilowatul, iar cel mai mare de 2 lei şi 53 de bani.

Noile măsuri fiscale pot provoca recesiune și reducerea contribuției sectorului la PIB.

Avertismentul vine din partea Federaţiei Patronatelor Societăţilor din Construcţii .

Într-o scrisoare adresată Parlamentului şi miniştrilor finanţelor, transporturilor şi dezvoltării, federaţia atrage atenția că probabilitatea unei recesiuni economice “va deveni o certitudine dacă sectorul construcţiilor nu va fi tratat cu atenţie”.

ANAF atrage atenţia că prezenţa bonului fiscal este o dovadă a plăţii serviciului şi garanţia că tranzacţia a fost înregistrată şi fiscalizată corect.

Potrivit Fiscului, în ultima lună şi jumătate inspectorii Antifraudă fiscală au verificat diverse locuri din ţară pentru a vedea dacă unităţile de alimentaţie publică respectă obligaţia legală de a emite bonuri fiscale pentru serviciile plătite în numerar.

În urma controalelor s-a constatat că în unele situaţii clienţii nu au primit asemenea chitanţe.

România a inaugurat două unități mobile de terapie intensivă aeriană.

Este vorba despre două module echipate care vor permite evacuarea și transportul simultan a patru pacienți în stare gravă.

Prețul acestora se ridică la puțin peste 900.000 euro, iar 75% sunt fonduri europene nerambursabile.