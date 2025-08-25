Știri 25 august 2025

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.Miercuri, în Biserica Ortodoxă este cinstit Sfântul Mucenic Fanurie.Cu acest prilej, de la ora 7.00, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie și va binecuvânta pâinile la biserica „Schimbarea la Față” din Constanța al cărei hram este și Sfântul Fanurie.Credincioșii vor putea cinsti moaștele Sfântului Apostol Andrei, aduse spre închinare de la mănăstirea „Peștera Sfântului Apostol Andrei”.Joi, la Catedrala arhiepiscopală, ierarhul Tomisului va oficia, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie, iarde la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.

CRTS Constanța și Primăria comunei Cumpăna organizează o acţiune de donare de sânge.

Aceasta se va desfășura miercuri, 27 august, între orele 08:30- 13:30, la Centrul Multifuncțional de Asistență Socio-Medicală din localitate.

Sunt așteptate toate persoanele sănătoase din comuna Cumpăna cât și cele din localitățile învecinate care doresc să-i ajute pe pacienții care au nevoie de tratament transfuzional.

Elevii cu vârsta peste 16 ani și studenții care beneficiază de pensie de urmaș trebuie să depună, înainte de începerea noului an școlar, o adeverință ce atestă continuarea studiilor.

Documentele sunt eliberate de instituțiile de învățământ și se depun, în original, la casele județene de pensii.

Pentru elevi, perioada de depunere a adeverinței școlare este 8-18 septembrie, iar pentru studenți, 1-10 octombrie.

Nedepunerea adeverinței atrage suspendarea plății pensiei, începând cu data de 1 noiembrie.

Profesorii ar putea boicota prima zi de școală din noul an de învățământ.

Aceștia anunță proteste, nemulțumiți de creșterea normei didactice, pierderea locurilor de muncă, creșterea numărului de elevi în clasă și reducerea calității educației.

Sindicaliștii mai spun că sunt informații conform cărora s-ar ajunge și la diminuarea veniturilor salariale.

Guvernul își va angaja răspunderea în Parlament pentru al doilea pachet de măsuri săptămâna aceasta.

Pachetul include, printre altele, reforma companiilor de stat, a administrației publice, majorarea vârstei de pensionare a magistraților, dar și introducerea unor noi taxe sau majorarea impozitului pe locuințe.

Opoziția contestă măsurile și amenință cu moțiunea de cenzură.

Pragul de la care o companie devine plătitoare de TVA va crește de luna viitoare la 395.000 lei.

Așa prevede un proiect de ordonanță lansat de Ministerul Finanțelor.

Astfel, firmele și PFA-urile cu afaceri sub acest prag nu vor fi obligate să se înregistreze ca plătitori de TVA.

Proiectul transpune reglementări europene.

Protocolul de circulație al trenurilor de călători pe ruta Kiev – București a fost semnat.

Astfel, se va putea circula pe calea ferată între cele două capitale, via Chișinău.

Companiile de transport călători pe calea ferată din România, Moldova și Ucraina se vor coordona astfel încât cele 4 vagoane care vor veni de la Kiev să nu facă mai mult de 24 de ore pe drum.

Proiectul va fi implementat de luna viitoare.