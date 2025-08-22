Știri 22 august 2025

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 7.00, slujba punerii pietrei de temelie a schitului Poienița, cu hramul “Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului” urmată de Sfânta Liturghie.De la ora 21.00, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.Duminică, de la ora 6.30, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși slujba de târnosire, urmată de Sfânta Liturghie, la biserica “Nașterea Sfântului Proroc Ioan Botezătorul” din Eforie Sud.Credincioşii se vor putea închina icoanei Mântuitorului Iisus Hristos adusă de la Mănăstirea Celic Dere, precum și la moaștele Sfinților Nectarie, Pantelimon, Epictet și Astion.

CRTS Constanța și parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Topraisar organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta va avea loc duminică, 24 august, între orele 8.30 și 13.30, la biserica din localitatea Topraisar.

Pentru cei care vin din localităţile învecinate vor fi decontate cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea unde se desfășoară donarea de sânge.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

ANM a prelungit atenționarea cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până la ora 21:00.

Astfel, în sud-vestul Dobrogei, în sudul, centrul și estul Munteniei, sud-estul Moldovei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 38 de grade.

Programul “Litoralul pentru toți”, ediția de toamnă, se derulează în perioada 1-30 septembrie 2025.

În această perioadă, turiștii se pot caza în hotelurile din stațiunile autohtone de la Marea Neagră la tarife ce pornesc de la 53 de lei pe noapte de persoană, prețurile fiind cu până la 60% mai mici decât cele din vârf de sezon, arată datele Federației Patronatelor din Turismul Românesc.

Până în prezent 62 de unități de cazare au lansat oferte pentru programul “Litoralul pentru toți”, care pun la dispoziția turiștilor aproximativ 3.500 de locuri de cazare pe noapte.

Consumatorii vulnerabili pot solicita online tichetul electronic de energie.

Potrivit Ministrului Energiei, Bogdan Ivan, tichetul are valoarea de 50 de lei/lună şi poate fi folosit exclusiv pentru plata facturilor la energia electrică, până la data de 31 martie 2026 și nu poate fi înstrăinat.

De acest sprijin beneficiază persoanele singure cu venit net lunar de până la 1.940 de lei și familiile cu venit net lunar pe membru de până la 1.784 de lei.

Beneficiarii venitului minim de incluziune sunt introduși automat în sistem, nefiind necesară o cerere.

Elevii de gimnaziu şi liceu vor primi bursele şcolare de merit dacă vor avea media anuală peste 9 şi se încadrează în primii 15% din clasă.

Așa arată una dintre concluziile dezbaterii pe tema proiectului de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea Metodologiei-cadru de acordare a burselor.

Părinţii care au participat la discuţii au atras atenţia că acele criterii de departajare a elevilor aflaţi pe ultima poziţie din lista beneficiarilor de burse de merit, decise de fiecare şcoală, nu ar da şanse egale copiiilor și susţin că procentul de 15% ar trebui exclus.

IMM-urile apreciază că trebuie adoptate măsuri de sprijinire a antreprenorilor pentru depăşirea actualei crize bugetare.

Aceștia consideră că România are nevoie de reducerea sarcinilor administrative şi de eliminare a procedurilor birocratice inutile, de accelerarea şi finalizarea procedurilor de digitalizare şi susţinerea turismului ca prioritate naţională.

IMM România solicită guvernului lansarea unui pachet pentru susţinerea întreprinderilor mici şi mijlocii.