Știri 21 august 2025

Aceștia erau dacoromani care au suferit moarte martirică, în timpul împăratului prigonitor Diocleţian, în anul 304.Sfinţii Donat şi Romul erau din Sirmium şi slujeau lui Dumnezeu, iar pentru credinţa lor au fost chinuiţi, apoi li s-au tăiat capetele.Sfântul Silvan a slujit împreună cu Romul preotul şi a fost prins în Cibales împreună cu alţi creştini. Pentru că nu s-a lepădat de Hristos, i s-a tăiat capul cu sabia.Sfântul Venust era fratele geamăn al Sfântului Donat şi, fiind prins tot la Cibales din porunca întâistătătorului cetăţii, Victorian, i s-a tăiat capul cu sabia.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această noapte la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.

După slujbă, va rosti un cuvânt de învățătură.

Astăzi este Ziua Medicinei Militare.

Domnitorul Alexandru Ioan Cuza a semnat, la 21 august 1862, actul de înfiinţare a corpului de ofiţeri sanitari.

Printr-un înalt Decret Românesc a luat fiinţă Corpul Ofiţerilor Sanitari din Armată şi Direcţia Generală a Serviciului Sanitar Român.

Astfel, a fost atestată medicina militară ca element specializat pentru asigurarea sănătăţii efectivelor militare.

România a intrat în rândul unor ţări ca Statele Unite, Marea Britanie, Germania, Franţa, Italia şi Turcia, state cu tradiţie în medicina militară.

CRTS Constanța și parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Topraisar organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta va avea loc duminică, 24 august, între orele 8.30 și 13.30, la biserica din localitatea Topraisar.

Pentru cei care vin din localităţile învecinate vor fi decontate cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea unde se desfășoară donarea de sânge.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

ANM a emis o atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic ridicat pentru sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până la ora 21:00.

Astfel, în sudul-vestul Dobrogei, în Banat, sudul Crișanei și al Olteniei, sudul și centrul Munteniei, va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală local va atinge pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 35 și 37 de grade, cu cele mai ridicate valori în regiunile sud-vestice.

Mâine va fi caniculă și disconfort termic ridicat în sudul și sud-estul teritoriului.

Județul Constanța va avea un nou program de transport local.

Acesta va include trasee adaptate, care vor trece și prin localități mai mici ale județului.

Potrivit Consiliului Județean Constanța, în noul program de transport va fi un traseu care va pleca de la Ostrov, iar înainte de a ajunge la Băneasa, va circula prin satele Cuigiuc, Carvăn și Gorun.

Lacul Vidraru este golit controlat pentru lucrări de întreţinere şi modernizare.

Anunțul a fost făcut de către Ministrul Energiei, Bogdan Ivan, care a precizat că lucrările îi vor asigura funcţionarea pentru încă 40 de ani și a dezminţit informaţiile false cum că lacul ar fi secat pentru a putea fi exploatat aurul de pe fundul apei, de care ar fi interesat statul francez.

Acesta a mai spus că golirea controlată a început la 1 august şi se va încheia în primăvara anului viitor, iar capacitatea normală a lacului de acumulare va fi reîntregită în toamna lui 2026.

Contractul de retehnologizare are o valoare de peste 188 de milioane de euro.