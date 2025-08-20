Știri 20 august 2025

Ierarhul nostru, va oficia de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.După slujbă, Ierarhul Tomisului va susține un cuvânt de învățătură.

CRTS Constanța și parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Topraisar organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta va avea loc duminică, 24 august, între orele 8.30 și 13.30, la biserica din localitatea Topraisar.

Pentru cei care vin din localităţile învecinate vor fi decontate cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea unde se desfășoară donarea de sânge.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

Sindicatele din învățământul preuniversitar fac un referendum pentru boicotarea începerii anului școlar pe 8 septembrie.

Profesorii sunt nemulțumiți de măsurile cuprinse în legea 141, cunoscută drept legea Bolojan.

Aceasta prevede creșterea normei didactice cu până la 4 ore, comasarea școlilor și concedieri, mai mulți elevi în clasă si plata cu ora redusă la jumătate.

Modificarea unor acte normative din domeniul sănătății ar putea reduce accesul pacienților la servicii medicale și ar destabiliza sistemul sanitar.

Avertismentul vine din partea patronatului furnizorilor de servicii medicale private.

Potrivit organizației, documentul favorizează sectorul public în detrimentul celui privat și poate genera întârzieri între 3 și 6 luni în obținerea investigațiilor și tratamentelor în privat.

Patronatul solicită suspendarea procedurii de adoptare a proiectului în forma actuală și inițierea unei consultări reale cu autorități, furnizori și organizații de pacienți.

Doar unul din trei copii cu părinţi plecaţi la muncă în străinătate îşi revede familia în această vară.

Așa arată datele colectate în luna iulie de Salvați Copiii, unde părinții a 36% dintre copii ajung în vacanța de vară în România, iar 41% nu pot ajunge, cei mai mulți din motive financiare sau lipsa concediului.

Specialiștii spun că menținerea unei legături constante cu copiii rămași în țară este esențială pentru starea emoțională și psihologică, deoarece oferă stabilitate și încredere, iar lipsa acesteia îi poate face să se simtă pierduți și nesiguri.

Ministerul Finanțelor intenționează să introducă o taxă fixă de 25 de lei pentru fiecare colet din afara UE, cu valoare de până la 150 de euro.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare a explicat că măsura vine în contextul creșterii accelerate a fluxurilor de colete extracomunitare.

Potrivit acestuia, taxa va fi colectată prin intermediul companiilor de curierat, care vor include în sistem atât coletele livrate direct din țări terțe, cât și pe cele introduse în România.

Nămolul vândut pe plajă nu este terapeutic.

Medicii de la Techirghiol avertizează că doar nămolul extras din mijlocul lacului are calități curative reale, iar acesta se găsește numai în cadrul unității sanitare și a bazelor de tratament.

Aceștia au mai precizat că vânzătorii ambulanți își procură marfa fie din zonele de deversare, ceea ce înseamnă că a fost deja utilizat, fie de la mal.