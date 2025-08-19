Știri 19 august 2025

Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie, de la ora 6.40.Totodată, joi, de la ora 21.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului.

Astăzi este Ziua Mondială pentru asistență umanitară.

Aceasta a fost stabilită de către Adunarea Generală a ONU în decembrie 2008.

Data de 19 august a fost aleasă pentru a aduce un omagiu asistenților umanitari care și-au pierdut viața practicând această meserie.

Înaltul Comisar al ONU pentru Drepturile Omului și Reprezentantul Special al Secretarului General în Irak, Sergio Vieira de Mello, și cei 21 de colegi care au murit, pe 19 august 2003, într-un atentat cu bombă asupra Hotelului Canal din Bagdad, dar și cei 102 asistenți umanitari ai ONU, care au murit în timpul cutremurului din Haiti din 2010, reprezintă cea mai mare pierdere la acest nivel din istoria ONU.

Tabăra națională “Pe urmele dacilor” a început ieri la Mănăstirea Dervent.

Aceasta se va desfășura în două etape.

Prima etapă are loc până pe 23 august și este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani.

Cea de a doua etapă va avea loc între 26 și 30 august și se adresează celor cu vârste între 13 și 18 ani.

Programul taberei cuprinde participări la slujbe, concursuri, ateliere, excursii și altele.

Proiectul este organizat de Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari.

CRTS Constanța și parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Topraisar organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta va avea loc duminică, 24 august, între orele 8.30 și 13.30, la biserica din localitatea Topraisar.

Pentru cei care vin din localităţile învecinate vor fi decontate cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea unde se desfășoară donarea de sânge.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă.

RAJA va sista furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, din această noapte, de la ora 22:00, până mâine, ora 18:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: Strada Mircea cel Bătrân (tronsonul dintre bd. Mamaia și str. Negru Vodă); Strada Decebal (între străzile Mircea cel Bătrân și Pușkin); Strada Smârdan (între străzile Mircea cel Bătrân și Pușkin); Strada Ștefan cel Mare (tronsonul dintre str. Răscoalei și restaurant Zorile) și Strada Cuza Vodă (între străzile Răscoalei și Mircea cel Bătrân).

Directorii de şcoli trebuie să actualizeze lista posturilor disponibile pentru suplinitori.

Noile măsuri fac ca numărul orelor pentru suplinitori și profesori pensionari să fie mult mai mic.

Motivul este creșterea normei didactice, dar și a obligației la catedră pentru directori și inspectori.

Rovinieta va fi calculată în mod diferit pentru șoferi.

Ministerul Transporturilor a semnat un contract de aproape 282 de milioane de lei cu CNAIR pentru implementarea, până în decembrie 2026, a unui sistem electronic de tarifare rutieră care va înlocui rovinieta clasică.

Noul mecanism prevede calcularea tarifului în funcție de numărul de kilometri parcurși și de caracteristicile vehiculului, în locul formulei actuale cu abonament fix.

Suma datorată va fi calculată de sistem și încasată direct în conturile CNAIR, iar traseul parcurs va putea fi urmărit în timp real.