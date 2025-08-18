Știri 18 august 2025

Ierarhul nostru va săvârși Sfânta Liturghie, de la ora 6.40.Totodată, joi, de la ora 21.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului.

Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari organizează tabăra națională “Pe urmele dacilor”.

Aceasta se va desfășura la Mănăstirea Dervent, în două etape.

Prima etapă începe mâine și se desfășoară până pe 23 august.

Aceasta este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani.

Cea de a doua etapă va avea loc între 26 și 30 august și se adresează celor cu vârste între 13 și 18 ani.

Programul taberei cuprinde participări la slujbe, concursuri, ateliere, excursii și altele.

CRTS Constanța și parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil din Topraisar organizează o acțiune de donare de sânge.

Aceasta va avea loc duminică, 24 august, între orele 8.30 și 13.30, la biserica din localitatea Topraisar.

Pentru cei care vin din localităţile învecinate vor fi decontate cheltuielile de transport între localitatea de domiciliu și cea unde se desfășoară donarea de sânge.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă.

RAJA va sista furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, de mâine noapte, de la ora 22:00, până miercuri, ora 18:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: Strada Mircea cel Bătrân (tronsonul dintre bd. Mamaia și str. Negru Vodă); Strada Decebal (între străzile Mircea cel Bătrân și Pușkin); Strada Smârdan (între străzile Mircea cel Bătrân și Pușkin); Strada Ștefan cel Mare (tronsonul dintre str. Răscoalei și restaurant Zorile) și Strada Cuza Vodă (între străzile Răscoalei și Mircea cel Bătrân).

Guvernul a deblocat programul Rabla pentru autoturisme.

Bugetul a fost redus la 200 de milioane de lei pentru întreaga perioadă 2025-2030, conform unui proiect de ordonanță de urgență.

Programul Rabla anunțat inițial pentru anul 2025 avea alocat un buget record de 1,43 de miliarde de lei.

Toți comercianții vor fi obligați să permită plata cu cardul.

Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, care a adăugat că orice comerciant va trebui să ofere atât posibilități de plată în cash, cât și posibilități de plată cu orice mijloc de plată electronic și se va elimina astfel plafonul de 50.000 de lei.

Aceasta înseamnă că cei care au încasări anuale mai mici de 50.000 de lei nu au această obligație.

Ministrul de Finanțe a mai precizat că pentru introducerea acestei măsuri vor exista și norme tranzitorii care vor lua în calcul zonele în care nu există internet.

Măsura este parte dintr-un proiect de act normativ cu măsuri fiscale care va fi scos în dezbatere publică.

Ministerul Sănătăţii va lansa, de la 1 septembrie, un formular online prin intermediul căruia pacienţii vor putea raporta situaţiile în care au fost redirecţionaţi abuziv dintr-un spital de stat la un cabinet privat.

Anunţul a fost făcut, de Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

Potrivit acestuia, prin formularul disponibil pacienţii vor putea transmite spitalul unde s-a întâmplat, medicul implicat, cabinetul spre care a fost redirecţionat pacientul şi costurile impuse.

Sesizările care vor fi transmise Ministerului Sănătăţii vor fi analizate de specialiştii instituţiei şi ai Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, astfel încât fiecare caz să fie verificat şi sancţionat.