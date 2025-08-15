Știri 15 august 2025

Sărbătoarea ne aminteşte de moartea, învierea şi slăvirea Sfintei Fecioare Maria.Astfel, când Născătoarea de Dumnezeu a adormit, sfinţii apostoli, afară de Toma, au venit pentru a o îngropa.Ajuns după îngropare, Sfântul Apostol Toma a dorit să se deschidă mormântul, care a fost găsit gol, ceea ce înseamnă că Sfânta Fecioară a fost luată de Dumnezeu în împărăţia cerească al lui Hristos.Sărbătoarea este cea mai veche dintre praznicele închinate Maicii Domnului şi este atestată documentar în Siria, prin secolul 5.Locul originar al sărbătorii este Ierusalimul, unde se sărbătorea anual sfinţirea unei biserici ridicate între Ierusalim şi Betleem, în apropierea unui loc unde Fecioara Maria ar fi poposit înainte de naşterea Domnului.Generalizarea sărbătorii a avut loc în secolele 6-7 când împăratul bizantin Mauriciu, a rezidit Biserica Maicii Domnului din grădina Ghetsimani şi a fixat data praznicului la 15 august.Conform datelor statistice, peste 2 milioane de români îşi serbează astăzi onomastica.Dintre aceştia, 1 milion 800 de mii sunt femei, iar 400 de mii sunt bărbaţi.Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului a fost declarată zi de sărbătoare legală în care nu se lucrează, în anul 2008.

Tot astăzi este și Ziua Marinei Române.

Declarată Zi de Sărbătoare Naţională, sărbătoarea a fost oficializată la 15 august 1902.

Atunci, primarul Constanţei, Cristea Georgescu, din dorinţa de a atrage turişti, anunţa primarilor din reşedinţele de judeţ din toată ţara că, cităm, „cu ocazia serbării Sfintei Maria, patroana Marinei, în apele Constanţei şi pe uscat se organizează nişte serbări demne de văzut precum regale, alergări, corabia Argonauţilor şi altele”, am încheiat citatul.

Tot atunci, la bordul crucişătorului „Elisabeta” a avut loc o slujbă de Te-Deum la care a luat parte şi ministrul de Război Dimitrie A. Sturdza.

De atunci, din an în an, serbările au sporit în amploare şi semnificaţii, astfel că adeseori Ziua Marinei a fost pusă sub înaltul patronaj al oficialităţilor de stat, precum Regina Elisabeta, Regele Carol al II-lea sau Ministerul Apărării Naţionale.

Însă, perioada anilor ’60-’90 a fost o perioadă neagră în istoria Zilei Marinei, prin politizarea şi accentul propagandistic al evenimentului, în detrimentul încărcăturii spirituale ortodoxe, motiv pentru care a fost despărţită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Revenirea la tradiţie s-a petrecut în 1990, iar în anul 2004, prin Legea 328, Ziua de 15 august a fost reinstituită ca Ziua Marinei Române.

Biserica Ortodoxă Română îi va cinsti mâine pe Sfinții Martiri Brâncoveni.

Cu acest prilej, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului, va oficia, de la ora 8.00, Sfânta Liturghie, la mănăstirea Sf. Ioan Casian din apropierea localității Târgușor, care are și hramul Sfinților Martiri Brâncoveni.

De la ora 21.00, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Duminică, de la ora 7.45, va săvârși Sfânta Liturghie tot la Catedrală.

Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari organizează tabăra națională “Pe urmele dacilor”.

Aceasta se va desfășura la Mănăstirea Dervent, în două etape.

Prima săptămână, între 19 și 23 august este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, iar cea de a doua săptămână, între 26 și 30 august, se adresează celor cu vârste între 13 și 18 ani.

Programul taberei cuprinde participări la slujbe, concursuri, ateliere, excursii și altele.

Taxa de participare este de 480 lei de copil, iar cel care participă împreună cu un frate sau prieten, beneficiază de o reducere de 10%.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă.

RAJA va sista furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, din noaptea de marți, 19 august, ora 22:00, până miercuri, 20 august, ora 18:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: Strada Mircea cel Bătrân (tronsonul dintre bd. Mamaia și str. Negru Vodă); Strada Decebal (între str. Mircea cel Bătrân și str. Pușkin); Strada Smârdan (între str. Mircea cel Bătrân și str. Pușkin); Strada Ștefan cel Mare (tronsonul dintre str. Răscoalei și restaurant Zorile) și Strada Cuza Vodă (între str. Răscoalei și str. Mircea cel Bătrân).

Primăria Constanța instalează luni, 18 august, încă 175 de insule ecologice.

100 de insule au fost deja instalate în cartierele Gară, Abator, Km 4-5, CET, Poarta 6, Inel I, Inel II, zona centrală, Peninsulă, Casa de Cultură, Tomis III, Tomis Nord, Faleză Nord și Tomis Plus.

Echipamentele nu pot fi, momentan utilizate, întrucât sistemul informatic de gestionare este în curs de implementare.

În plus, insulele ecologice vor fi dotate cu camere de supraveghere pentru a preveni actele de vandalism și utilizarea necorespunzătoare.