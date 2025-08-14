Știri 14 august 2025

Cu acest prilej, în această seară, de la ora 17.00, Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși slujba Vecerniei la biserica „Adormirea Maicii Domnului II” din Constanța (zona Dacia).Apoi, de la ora 19.00, va oficia slujba Prohodului Maicii Domnului la biserica „Adormirea Maicii Domnului I” din Constanța (zona Tomis mall).De la ora 22.00, va finaliza Prohodul Maicii Domnului, apoi va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Nicolae și Sfântul Bretanion”, din apropierea localității constănțene 23 August.Mâine, Arhiepiscopul Tomisului va oficia, de la ora 10.00, slujba de Te Deum cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei Marinei, pe scena amenajată în zona Comandamentului Flotei.Apoi, de la ora 11.00, va oficia Taina Sfântului Botez pentru copii instituționalizați la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Cumpăna.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge, în special cei care au mai donat anul acesta.

Din sângele acestora pot fi preparate concentrate trombocitare esențiale pentru pacienții din oncologie și hematologie.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de A pozitiv și negativ și 0 negativ, pentru care solicitările din partea unităților sanitare se mențin ridicate.

Mâine vor avea loc evenimente dedicate Zilei Marinei Române.

Acestea se vor desfășura pe faleza din fața Comandamentului Flotei și în raionul maritim travers de aceasta.

Vor lua parte peste 3.500 de militari români și străini, 28 de nave și aproximativ 20 aeronave ale Forțelor Navale Române, ale Forțelor Aeriene Române și ale partenerilor străini.

Spectacolul maritim va fi completat de trei aeronave ale Aeroclubului României, precum și de zeci de ambarcațiuni civile de tip velier, care vor defila pe mare.

Activitățile organizate cu acest prilej, în anul în care se sărbătoresc 165 de ani de la înființarea Marinei Militare Române Moderne, vor începe la ora 10.00.

Autobuzele CT BUS vor circula mâine, conform programului de weekend.

În intervalul orar 05.45 – 15.00, autobuzele de pe linia 42 nu vor ajunge în Portul Tomis și vor întoarce la Cap de Linie Poarta 1, iar linia City Tour nu va intra în port și va avea traseul deviat de la gară pe bd. Ferdinand – str. Termele Romane și str. Mircea cel Bătrân spre Cap de Linie Mamaia.

Liniile 5-40, 2-43, 43M și 43C vor circula pe traseul obișnuit pe bd. Tomis în sensul spre gară, între Capitol și Miga.

O parte din constănțeni va rămâne fără apă potabilă.

RAJA va sista furnizarea apei potabile timp de 20 de ore, din noaptea de marți, 19 august, ora 22:00, până miercuri, 20 august, ora 18:00.

Vor fi afectați de lipsa apei consumatorii din următoarele zone: Strada Mircea cel Bătrân (tronsonul dintre bd. Mamaia și str. Negru Vodă); Strada Decebal (între str. Mircea cel Bătrân și str. Pușkin); Strada Smârdan (între str. Mircea cel Bătrân și str. Pușkin); Strada Ștefan cel Mare (tronsonul dintre str. Răscoalei și restaurant Zorile) și Strada Cuza Vodă (între str. Răscoalei și str. Mircea cel Bătrân).

Primăria Constanța va achiziționa alte 25 de autobuze electrice.

Este vorba despre două proiecte cu fonduri europene.

Unul dintre ele prevede achiziția a zece autobuze electrice cu lungimea de 12 metri și construirea unui garaj pentru aceste autobuze.

Cel de al doilea proiect va fi depus în parteneriat cu primăriile din Valu lui Traian și Cumpăna.

CFR suplimentează trenurile în minivacanța prilejuită de sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului.

Pentru această perioadă, în funcție de solicitările de trafic, se va suplimenta operativ numărul de vagoane la trenurile cele mai solicitate spre și dinspre centrele de pelerinaj, pentru ca pelerinii să poată participa la slujbele prilejuite de sărbătoare.

Vor fi suplimentate și „Trenurile Soarelui”, pentru ca turiștii să poată participa la serbările dedicate Zilei Marinei Române pe litoral.