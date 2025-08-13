Știri 13 august 2025

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 18.00, slujba Paraclisului Maicii Domnului.Mâine, de la ora 5.30, va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală, iar de la ora 8.30, va oficia ceremonialul religios de pomenire a eroilor marinari la Crucea Marinarilor de pe Faleza Constanța.Tot mâine, de la ora 17.00, ierarhul Tomisului va săvârși slujba Vecerniei la biserica „Adormirea Maicii Domnului II” din Constanța (zona Dacia).Apoi, de la ora 19.00, va oficia slujba Prohodului Maicii Domnului la biserica „Adormirea Maicii Domnului I” din Constanța (zona Tomis mall).De la ora 22.00, va finaliza Prohodul Maicii Domnului, apoi va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea „Adormirea Maicii Domnului, Sfântul Nicolae și Sfântul Bretanion”, din apropierea localității constănțene 23 August.Vineri, de praznicul Adormirii Maicii Domnului, Arhiepiscopul Tomisului va oficia, de la ora 10.00, slujba de Te Deum cu prilejul manifestărilor dedicate Zilei Marinei, pe scena amenajată în zona Comandamentului Flotei.Apoi, de la ora 11.00, va oficia Taina Sfântului Botez pentru copii instituționalizați la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din localitatea Cumpăna.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge, în special cei care au mai donat anul acesta.

Din sângele acestora pot fi preparate concentrate trombocitare esențiale pentru pacienții din oncologie și hematologie.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de A pozitiv și negativ și 0 negativ, pentru care solicitările din partea unităților sanitare se mențin ridicate.

Se mai poate dona săptămâna aceasta, mâine, între orele 7.30 și 13.30, iar vineri, 15 august, centrul va fi închis.

Abonamentele CT BUS s-au scumpit de astăzi.

Potrivit reprezentanților societății de transport în comun, decizia a fost luată în urma creșterii cotei de TVA de la 1 august.

Majorarea este cuprinsă între 1 și 12 lei, în funcție de perioada de valabilitate a abonamentului.

Aproape toate mărcile de bere fără alcool comercializate în România conţin până la şase aditivi alimentari.

Organizaţia InfoCons a analizat pe baza etichetelor 32 de tipuri de bere fără alcool şi aromatizate de la 14 producători.

Printre cele mai frecvent utilizate E-uri se numără acidul ascorbic şi citric, guma din seminţe de caruba, benzoatul de sodiu sau sorbatul de potasiu.

Guvernul a adoptat modificări la legislația privind locuințele și terenurile confiscate în perioada regimului comunist în România.

Printr-o ordonanță de urgență, Executivul stabilește noi măsuri și introduce o procedură revizuită de evaluare și plată a despăgubirilor.

Astfel, îmbunătățirile aduse de stat sau de terțe persoane de bună-credință acestor imobile vor fi luate în considerare în cadrul oricărei proceduri de evaluare, restituire sau acordare de despăgubiri.

Proiectul prevede și modificarea mecanismului de plată efectivă a despăgubirilor și plafonarea câștigurilor realizate din tranzacționarea de drepturi.

Energia electrică, fructele proaspete şi conservele din fructe se află în topul scumpirilor înregistrate în iulie 2025 comparativ cu luna similară a anului anterior.

Așa arată datele Institutului Naţional de Statistică.

Astfel, energia electrică s-a scumpit cu 63%, fructele proaspete cu 40%, iar conservele din fructe cu 28%.

Impozitele pe proprietate ar putea crește cu până la 70%, de la 1 ianuarie.

Afirmația aparține premierului Ilie Bolojan, care a precizat că este vorba despre localitățile unde nu s-au indexat de ani de zile.

Creșterea impozitelor urmează să fie cuprinsă în al doilea pachet de măsuri de austeritate.

Premierul a menționat că aceste ajustări sunt luate în calcul în contextul crizei bugetare prin care trece România.

În ceea ce privește destinația fondurilor obținute din majorările de impozit, Ilie Bolojan a precizat că vor fi încasate de autoritățile locale, reprezentând venituri suplimentare pentru bugetele acestora.