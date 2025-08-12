Știri 12 august 2025

Ierarhul Tomisului va săvârși, de la ora 6.40, Sfânta Liturghie.De la ora 18.00, va oficia slujba Paraclisului Maicii Domnului la biserica „Buna Vestire” din Constanța.

Astăzi este Ziua Internaţională a Tineretului.

Iniţiativa a fost adoptată de Adunarea Generală a Naţiunilor Unite, în urmă cu 25 de ani.

Ziua însă nu este un prilej de sărbătoare pentru tineri.

Datele Organizaţiei Mondiale a Muncii arată că peste 70 milioane de tineri, de pe Glob, nu au un loc de muncă, adică 6% din totalul persoanelor cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani.

În România, 15% dintre tineri nu-şi găsesc un loc de muncă.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge, în special cei care au mai donat anul acesta.

Din sângele acestora pot fi preparate concentrate trombocitare esențiale pentru pacienții din oncologie și hematologie.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special de A pozitiv și negativ și 0 negativ, pentru care solicitările din partea unităților sanitare se mențin ridicate.

Programul de donare de săptămâna aceasta este de luni până joi între orele 7.30 și 13.30, iar vineri, 15 august, centrul va fi închis.

Cea de-a doua sesiune a examenului de bacalaureat continuă mâine cu proba la alegere a profilului şi specializării.

Elevii din partea minorităţilor naţionale vor susţine proba scrisă la Limba şi literatura maternă joi pe 14 august.

Afişarea rezultatelor la probele scrise şi depunerea contestaţiilor vor avea loc pe 18 august, iar pe 26 august rezultatele finale.

Sindicatele din învățământ ameninţă că vor boicota începutul noului an şcolar programat pe 8 septembrie.

La întâlnirea cu reprezentanţii federaţiilor sindicale din învăţământ, Premierul Ilie Bolojan a afirmat că măsurile luate de Guvern sunt fundamentate pe posibilităţile pe care le are în prezent bugetul României şi pe realităţile din sistemul educaţiei.

Şeful Executivului a solicitat Ministerului Educaţiei să facă analize cu privire la punerea în aplicare a noilor reglementări şi, acolo unde apar probleme, să propună soluţii punctuale pentru remedierea acestora.

Parlamentul European a adoptat Strategia pentru drepturile persoanelor cu dizabilități.

Este vorba de acces gratuit la terapii esențiale pentru copiii și tinerii cu dizabilități, investiții în infrastructura sportivă incluzivă și sprijin pentru familiile acestora.

Documentul prevede, de asemenea, acces echitabil la tehnologii și tratamente moderne, precum și protejarea drepturilor fără reevaluări inutile.

Programul “Rabla” pentru autoturisme are în acest an o întârziere de peste 5 luni.

Importatorii şi producătorii de automobile din România spun că întârzierea afectează nu doar companiile din sectorul auto şi consumatorii, ci şi statul român, care riscă pierderi economice însemnate şi ratarea obiectivelor de sustenabilitate.

Datele APIA, arată că “Rabla” reprezintă un instrument crucial în procesul de reducere a poluării şi de creştere a siguranţei în trafic, prin casarea a peste un milion de vehicule vechi în cei 20 de ani de funcţionare.