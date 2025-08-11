Știri 11 august 2025

Acesta a fost grec de origine, mitropolit al Tesalonicului între anii 1483-1486 şi patriarh al Constantinopolului, unde a păstorit în două rânduri, până în anul 1498, când a fost exilat la Adrianopol.Aici l-a întâlnit pe voievodul muntean Radu cel Mare, care l-a rugat să păstorească în Ţara Românească.Ajuns la Târgovişte, sfântul Nifon a înfiinţat două noi episcopii, a Râmnicului şi a Buzăului, şi a propovăduit cu vrednicie cuvântul Domnului.În anul 1505, ierarhul grec a intrat în conflict cu Radu cel Mare, motiv pentru care a plecat în Sfântul Munte, unde s-a mutat la Domnul în ziua de 11 august a anului 1508, la vârsta de 90 de ani.Capul şi o mână a sfântului au fost aduse în Ţara Românească, la mânăstirea Curtea de Argeş, după care, în 1949 au fost mutate la catedrala Mitropoliei Olteniei, unde se află şi astăzi.În anul 1517 Sfântul Ierarh Nifon a fost canonizat de Sinodul Bisericii noastre.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 6.30, Sfânta Liturghie.

De la ora 19.00, va oficia slujba de tundere în monahism la mănăstirea Colilia.

Miercuri, de la ora 6.40, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală, iar de la ora 18.00, va oficia slujba Paraclisului Maicii Domnului la biserica „Buna Vestire” din Constanța.

Constănțenii sunt așteptați să doneze sânge.

Potrivit CRTS Constanța, este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, dar în special din grupa A, care se menține în topul solicitărilor spitalelor din județ.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

ANM a emis o atenționare cod galben de caniculă și disconfort termic pentru sud-estul țării.

Aceasta este valabilă până mâine la ora 10:00.

Astfel, în sudul Dobrogei continentale, sudul Banatului, sud-vestul Transilvaniei, nord-vestul, sudul și centrul Munteniei va fi caniculă și disconfort termic ridicat, iar indicele temperatură-umezeală va depăși ușor pragul critic de 80 de unități.

Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 33 și 37 de grade.

Minimele termice vor fi, în general, de 17…20 de grade, astfel că, pe arii restrânse vor caracteriza o noapte tropicală.

Orașul Năvodari va avea, din 15 august, un sistem public de transport de călători, care va opera doar în interiorul localității.

Anunțul a fost făcut de primarul orașului, Florin Chelaru.

Acesta a precizat că prețul unei călătorii va fi de 2 lei și că vor fi acordate și abonamente gratuite anumitor categorii sociale.

Transportul va fi realizat cu microbuze noi, iar traseele, stațiile și alte detalii legate de acest serviciu vor fi comunicate în perioada imediat următoare, a mai declarat primarul din Năvodari.

Campania „Asumă-ți să fii sănătos!” revine pe litoral pentru al cincilea an consecutiv.

Aceasta este organizată de Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București și are suportul Ministerului Apărării Naționale și al Direcției de Sănătate Publică din Constanța.

Astfel, de astăzi și până pe 16 august, 46 de medici dermatologi, endocrinologi, pediatri și pneumologi vor oferi consultații medicale gratuite turiștilor aflați în stațiunile Olimp, Neptun, Jupiter, Saturn și Mangalia.

Consultațiile vor avea loc în intervalele orare 09.00 – 12.00 și 15.00 – 18.00, cu excepția zilei de 16 august, când programul de screening se va derula doar în cursul dimineții.

Primăria Constanța a instalat primele o sută de insule ecologice din totalul de 275, care vor înlocui vechile ghene din oraș.

Cele deja amplasate nu pot fi utilizate, deoarece nu a fost dat în folosință sistemul informatic de gestionare și nu au fost instalate camerele video de supraveghere.

În paralel, pe fiecare amplasament sunt disponibile containerele vechi pentru gunoi.

Accesul se va face pe bază de cartelă.