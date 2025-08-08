Știri 8 august 2025

Astfel, de la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu.Mâine, de la ora 6.45, ierarhul Tomisului va săvarși Sfânta Liturghie și slujba de parastas la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Mangalia.Apoi de la ora 21.00, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Asociația Tinerilor Ortodocşi Misionari organizează tabăra națională “Pe urmele dacilor”.

Aceasta se va desfășura la Mănăstirea Dervent, în două etape.

Prima săptămână, între 19 și 23 august este dedicată copiilor cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, iar cea de a doua săptămână, între 26 și 30 august, se adresează celor cu vârste între 13 și 18 ani.

Programul taberei cuprinde participări la slujbe, concursuri, ateliere, excursii și altele.

Taxa de participare este de 480 lei de copil, iar cel care participă împreună cu un frate sau prieten, beneficiază de o reducere de 10%.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special grupele A negativ și 0 negativ.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Stațiunea Saturn are o plajă accesibilizată pentru persoanele cu dizabilități.

Un sector de plajă din Saturn dispune de scaune flotabile și un covor special, pentru ca și persoanele cu dizabilități să se poată bucura de mare.

Peste 900.000 de persoane cu dizabilităţi trăiesc în România dar multe dintre ele nu pot beneficia de plajă și de mare din cauza lipsei infrastructurii accesibile de pe litoral.

Pacienţii înscrişi în programele naţionale de sănătate, cu excepţia celor cu boli oncologice, fără venituri, nu mai au nevoie de bilet de trimitere pentru a beneficia de control de specialitate.

Așa prevede un ordin emis de Ministerul Sănătăţii, publicat în Monitorul Oficial.

Măsura se aplică la nivelul spitalelor, unde aceşti bolnavi se pot prezenta pentru internarea de o zi sau prelungită, în vederea efectuării unor investigaţii.

Noile reglementări sunt valabile pentru persoanele care suferă de diabet zaharat, boli rare, hemofilie, SIDA, boli cardiovasculare, endometrioză sau afecțiuni neurologice, înscrise în diverse programe naționale de sănătate.

Acestea vizează, între altele, sănătatea femeii și a copilului, cu acordarea de consultații de specialitate ginecologică, dar și de sfat genetic.

CFR Călători a lansat 10 trenuri formate din rame electrice pe ruta București Nord – Constanța.

Măsura a fost luată pentru îmbunătățirea condițiilor de confort.

Mai multe detalii despre aceste trenuri se găsesc pe site-ul companiei, la stațiile CFR, dar și în aplicația Trenul Meu, unde se obțin informaţii în timp real despre opriri, întârzieri, minutele de staţionare în următoarea gară şi timpul estimat de sosire.

Noile norme ale legii europene privind libertatea mass-media au intrat de astăzi în aplicare deplină.

Este prima lege comună la nivelul Uniunii Europene care protejează presa de presiunile politice și economice și garantează, totodată, funcționarea liberă a serviciilor mass-media în toate statele membre.

Este vorba despre reguli clare care protejează atât jurnalistul, cât și sursele jurnalistice.

Regulamentul impune, de asemenea transparență privind proprietarii mass-media ca aceștia să nu influențeze editorial.