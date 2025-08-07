Știri 7 august 2025

S-a născut în localitatea Vânători, în judeţul Neamţ, pe la anul 1650 şi a fost din tinereţe căsătorită.La vârsta de 30 de ani, Teodora a hotărât să intre în monahism la schitul Vărzăreşti din Vrancea.Din cauza unei invazii otomane, stareţa mânăstirii s-a refugiat împreună cu Teodora şi alte maici într-un loc mai retras, unde au vieţuit timp de 10 ani, după care Teodora s-a mutat în apropierea schitului Sihăstria.Însă armatele turceşti au ajuns şi aici, iar Teodora s-a ascuns într-o peşteră, cunoscută astăzi ca Peştera Cuvioasei Teodora, din apropierea schitului Sihla, construit între anii 1730-1763, în cinstea cuvioasei, când peştera a ajuns loc de pelerinaj.În anul 1856, sfintele moaşte ale cuvioasei au ajuns la Lavra Pecerska din Kiev, unde se află şi astăzi.Sfânta Cuvioasă Teodora a fost canonizată de către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în anul 1992.

Biserica Ortodoxă Română îl cinsteşte astăzi și pe Sfântul Cuvios Pafnutie – Pârvu Zugravul.

Pictorul Pârvu Mutu, reprezentant de seamă al stilului brâncovenesc, a trăit în perioada 1657-1735, fiind născut în Câmpulung Muscel.

Spre sfârșitul vieții a fost tuns în monahism, primind numele de Pafnutie.

Hotărârea canonizării Cuviosului Pafnutie a fost adoptată în cadrul şedinţei Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române întrunit în perioada 4-5 iulie 2017, iar data de prăznuire a fost stabilită la 7 august.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji în această seară la Catedrala arhiepiscopală.

Ierarhul nostru va oficia, de la ora 21.00, Acatistul Maicii Domnului.

Mâine, de la ora 6.30, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.

Apoi de la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Cernavodă.

Sâmbătă, de la ora 6.45, ierarhul Tomisului va săvarși Sfânta Liturghie și slujba de parastas la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Mangalia.

De la ora 21.00, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special grupele A negativ și 0 negativ.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Cei care donează obiecte Muzeului de Artă Populară beneficiază de acces gratuit la expozițiile și manifestările instituției.

Patrimoniul din Constanța se îmbogățește constant prin generozitatea celor care aleg să doneze bunuri culturale cu valoare etnografică, contribuind activ la păstrarea și valorificarea moștenirii satului românesc.

În semn de prețuire, Muzeul de Artă Populară Constanța a emis cardurile „Susținător de patrimoniu”, disponibile în două variante, Silver și Gold.

O nouă taxă va fi introdusă la Constanța.

Este vorba despre cei care au construit fără autorizație.

SPIT propune ca noua taxă specială pentru eliberarea certificatului de atestare a edificării sau extinderii construcției realizate fără autorizație de construire să fie egală cu 10% din valoarea lucrărilor realizate.

Guvernul a declarat ziua de astăzi zi de doliu național, în semn de respect față de memoria fostului președinte Ion Iliescu.

În conformitate cu prevederile legale în vigoare, în această zi, toate instituțiile și autoritățile publice centrale și locale vor arbora drapelul României în bernă.

Totodată, posturile de radio și televiziune, precum și instituțiile de cultură își vor adapta programul difuzat și activitățile organizate în mod corespunzător acestei zile.

Ion Iliescu a deținut funcția de președinte al României în mandatele 1990-1992, 1992-1996 și 2000-2004.