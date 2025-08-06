Știri 6 august 2025

Sărbătoarea face parte din rândul praznicelor Împărăteşti ce sunt închinate Domnului Nostru Iisus Hristos şi ne aduce aminte de momentul în care Mântuitorul Şi-a schimbat în mod minunat chipul feţei Sale, pe muntele Taborului, în prezenţa a trei dintre ucenicii Săi, Petru, Ioan şi Iacov.Datele istorice spun că această sărbătoare are ca origine momentul sfinţirii unei biserici zidite de Sfânta împărăteasă Elena, pe muntele Taborului, în secolul 4.Atestarea documentară a sărbătorii apare în prima jumătate a secolului 5, în cadrul unor cuvântări festive ale Patriarhului Proclu al Constantinopolului, patriarhului Chiril al Alexandriei sau papei Leon cel Mare.În secolul 8, odată cu generalizarea acestui Praznic Sfântul Andrei Criteanul a compus o predică pentru Schimbarea la Faţă, iar Sfinţii Ioan Damaschinul şi Cosma de MAIUMA au compus imne religioase în cinstea sărbătorii.În această zi, conform canonului 28 al Sinodului Trulan din 692 există obiceiul ca în biserici să se aducă spre binecuvântare prinoase din struguri, ca simbol al mulţumirii către Dumnezeu pentru roadele toamnei care se apropie.Pentru bucuria acestei sărbători, Biserica a rânduit astăzi dezlegare la pește, întrucât ne aflăm în Postul Adormirii Maicii Domnului.Cu acest prilej, astăzi, de la ora 18.00, IPS Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sf. Mina” din Parcul Tăbăcărie, care are hramul de vară Schimbarea la Față a Domnului.

Îps Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va sluji mâine la biserica Sfântul Mina din Constanța.

Ierarhul nostru va săvârși, de la ora 7.00, Sfânta Liturghie.

Apoi, de la ora 21.00, va oficia Acatistul Maicii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

Vineri, de la ora 6.30, Arhiepiscopul Tomisului va săvârși Sfânta Liturghie la Catedrala arhiepiscopală.

De la ora 18.00, va oficia Taina Sfântului Maslu la biserica „Sfinții Împărați Constantin și Elena” din Cernavodă.

Sâmbătă, de la ora 6.45, ierarhul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie și slujba de parastas la biserica „Adormirea Maicii Domnului” din Mangalia.

De la ora 21.00, va oficia Acatistul Învierii Domnului la Catedrala arhiepiscopală.

CRTS Constanța face apel la cetățeni să vină să doneze sânge.

Este nevoie de donatori din toate grupele de sânge, în special grupele A negativ și 0 negativ.

Programul de donare este de luni până vineri între orele 7.30 și 13.30.

Timpii de aşteptare la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu – Ruse depăşesc două ore, pe sensul de ieşire din ţară.

Aglomeraţia este provocată de lucrările de reparaţii efectuate pe tronsonul bulgăresc al Podului Prieteniei, unde circulaţia rutieră se desfăşoară alternativ, pe o singură bandă, fiind dirijată prin semaforizare, indicatoare rutiere şi personal de specialitate.

Pentru evitarea blocajelor şi reducerea timpului de aşteptare, autorităţile recomandă planificarea atentă a călătoriilor şi utilizarea rutelor alternative.

Peste jumătate din femeile din România, cu vârsta între 21 şi 49 de ani, sunt diagnosticate cu fibrom uterin.

Platforma “Planifică Neprevăzutul” atrage atenția faptul că este important ca femeile să recunoască simptomele şi să ceară ajutor.

Medicii susţin că există tratamente personalizate pentru fiecare caz şi este esenţial ca această afecţiune să fie descoperită la timp.

Traseul de lungă distanță, denumit Via Transilvanica, are oficial o lege de protecție.

Actul normativ care reglementa traseele pedestre a fost completat de guvern prin normele de aplicare.

Inițiatorii Via Transilvanica spun că acesta este un pas uriaș pentru turismul durabil și dezvoltarea comunităților locale.