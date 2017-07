Știri 7 Iulie 2017

Sfinții Epictet şi Astion, cei mai vechi mucenici de pe teritoriul României, au pătimit aproape de actualul sat Dunavăţul de Jos, în cetatea Halmyris din Tulcea.Potrivit actului martiric, păstrat astăzi doar într-o copie din secolul XV, ei au pătimit în anul 290, ca urmare a persecuţiei dezlănţuite de împăratul Diocleţian.Originar din părţile Răsăritului, Sfântul Epictet era preot și ducea o viaţă curată.Astion era un tânăr, nepot al senatorului roman Iulian.Era păgân, dar, întâlnindu-se cu preotul Epictet și ascultându-i cuvintele pline de înţelepciune, se converteşte la creştinism.Apoi, împreună, se îmbarcă şi pleacă spre Halmyris.Sosind în cetate, comandantul Latronianus a aflat că există doi străini care i-au întors pe mulţi de la cinstirea zeilor.Auzind aceasta a poruncit ca cei doi să fie supuși chinurilor.Pe 8 iulie 290 i s-a tăiat capul întâi lui Astion, apoi preotului Epictet.Sfintele moaște au fost descoperite după 1.700 ani, pe 15 august 2001.După descoperirea sfintelor moaște în cripta situată sub altarul bazilicii de la Halmyris, IPS Teodosie a sprijinit realizarea expertizei antropologice pentru identificarea sfintelor moaște, apoi, printr-o slujbă solemnă le-a redat cultului, fiind așezate spre cinstire în Catedrala arhiepiscopală din Constanţa, apoi o parte din sfintele moaște au fost dăruite mănăstirii Halmyris, din apropierea fostei cetăți.

Cu prilejul sărbătoririi sfinților mucenici dobrogeni, Epictet și Astion, de la Halmyris, Înalt Prea Sfinția Sa Teodosie, Arhiepiscopul Tomisului va oficia, astăzi, de la ora 18, slujba Vecerniei la biserica „Sfinții Epictet și Astion” din Constanța, de pe Aleea Veteranilor, nr. 11, în zona km. 5.

Apoi, Prea Sfințitul Ignatie Mureșanul, arhiereu vicar al Episcopiei Spaniei și Portugaliei, va oficia de la ora 23.00, Sfânta Liturghie Arhierească în cinstea hramului, după cum ne-a spus IPS Teodosie.

Audio clip: Adobe Flash Player (version 9 or above) is required to play this audio clip. Download the latest version here. You also need to have JavaScript enabled in your browser.



Mâine, Arhiepiscopului Tomisului va răspunde invitației Prea Sfințitului Visarion, Episcopul Tulcii, și va fi prezent, de la ora 9, la Sfânta Liturghie oficiată la mănăstirea Halmyris din județul Tulcea.

Totodată, duminică, de la ora 8, Arhiepiscopul Tomisului va oficia Sfânta Liturghie la mănăstirea „Sfinții Epictet și Astion” de la Capidava, din județul Constanța, așezământ monahal ce își cinstește ocrotitorii.

Solicitarea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei de canonizare a Cuviosului Pafnutie – Pârvu Zugravul a fost aprobată.

Sfântul Sinod a luat săptămâna aceasta noi hotărâri privind viața Bisericii și a societății

Marți și miercuri, în Sala Sinodală din Reședința Patriarhală, sub președinția Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, s-au desfășurat ședințele de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române.

În cadrul acestor ședințe s-a decis ca anul 2019 să fie declarat în Patriarhia Română „Anul omagial al satului românesc” și „Anul comemorativ al patriarhilor Nicodim Munteanu și Iustin Moisescu și al traducătorilor de cărți bisericești”.

Totodată, a fost aprobată solicitarea Sinodului mitropolitan al Mitropoliei Munteniei și Dobrogei de canonizare a Cuviosului Pafnutie – Pârvu Zugravul (1657-1735).

Proclamarea oficială va avea loc în ziua de 6 august 2017, urmând ca Sfântul Cuvios Pafnutie să fie prăznuit anual în ziua de 7 august.

Cu doar o zi înainte de deschiderea celui mai mare festival de muzică electronică de pe litoral, inspectorii de la Protecţia Consumatorului au verificat localurile din zona peninsulară.

În trei unităţi alimentare au fost depistate deficiențe grave, care fuseseră verificate anterior şi de medicii sanitar-veterinari.

Potrivit directorului Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorului Constanța, în cadrul controalelor efectuate la mijlocul acestei săptămâni au fost verificați peste 50 de agenți economici.

Este vorba despre hoteluri și unități de alimentație publică din zona peninsulară a Constanței.

În aproximativ 15% dintre cazuri au fost constatate deficiențe.

Ca urmare a acestor situații, inspectorii OPC au aplicat sancțiuni în valoare de aproape 200.000 de lei, au emis avertismente și au dat trei ordonanțe pentru suspendarea activității.



Peste 20 de delfini au fost găsiți eșuați pe plajele românești într-o singură lună.

Specialiștii ONG Mare Nostrum au intervenit în 22 de cazuri de cetacee eșuate și au desfășurat campanii de informare, instruire, precum și expediții acvatice privind monitorizarea cetaceelor.

”De când a început perioada de prohibiție pentru calcani, numărul de cazuri de delfini eșuați a crescut, au explicat reprezentantii Mare Nostrum.

Acestia au precizat ca majoritatea exemplarelor au murit dupa ce s-au prins în plasele de pescuit.

Vaccinurile vor fi livrate direct la direcțiile de sănătate publică, începând de săptămâna viitoare, a anunțat, ieri, ministrul Sănătății, Florian Bodog.

El a precizat că sunt disponibile peste 570 de mii de doze, în toată țara, spre deosebire de anii anteriori, în care au fost achiziționate aproximativ 380 de mii.

Totodată, ministrul Sănătății a menționat că a cerut verificarea informațiilor apărute cu privire la lipsa vaccinurilor în Harghita și Dolj.

Sute de ofițeri, polițiști locali și jandarmi sunt mobilizați pentru asigurarea liniștii și ordinii publice la festivalul „Neversea” care începe azi pe plaja Modern.

Autoritățile au impus restricții de circulație pe străzile din apropiere și recomandă participanților la festival să folosească numai mijloacele de transport în comun special destinate evenimentului, puse la dispoziție de către RATC și Primăria Municipiului Constanța.

În acest scop au fost înființate două curse speciale, care vor circula cu o frecvenţă de 10-12 minute, pe două trasee diferite.

NEVERSEA 1 pleacă de la Gara CFR spre Portul Tomis, fără opriri intermediare, iar NEVERSEA 2 pleacă din Mamaia spre Portul Tomis.

Cei care aleg totuși să se deplaseze cu mașina personală sunt îndemnați să își lase autoturismele în parcarea de la Pavilionul Expoziţional, cea din zona Poarta 1/Vraja Mării sau la fosta bază RATC de pe strada Chiliei.



Rata de promovabilitate pe toată țara la prima sesiune a examenului de Bacalaureat, înainte de contestații, este de 71,4%, a anunțat ministrul Educației, Liviu Pop.

Anul trecut promovabilitatea înainte de contestații a fost mai mică, de 66,7%.

La nivelul județului Constanța, gradul de promovare, înainte de contestații, este de 62,07%.

Notele finale vor fi publicate luni.

Ministrul Educației a spus că la sesiunea de anul acesta au participat la nivel național aproximativ 130 de mii de elevi și au promovat peste 91 de mii.

Totodată, au fost eliminați 179 de candidați pentru fraudă sau tentativă de fraudă, dintre aceștia 100 din promoția curentă și 79 din cea anterioară.

Controalele ITM Constanța de luna trecută au scos la iveală 15 patroni care aveau angajați la negru.

Inspectoratul Teritorial de Munca a continuat în lunia iunie activitatea de control si verificare a societaţilor comerciale, care isi desfasoară activitatea pe raza judeţului Constanţa.

Serviciul Control Relaţii de Munca din cadrul ITM a aplicat amenzi în valoare de aproximativ 250 de mii de lei.

Totodată, au fost depistați 15 angajatori care practicau munca nedeclarată.